TAMPF Yönetim Kurulu Başkanı Özpamukçu'dan AYD'nin tavsiyesine destek

Alışveriş Merkezi ve Yatırımcıları Derneği'nin (AYD), AVM'lerde isteyen kiracıların öğlen 12.00 akşam-20.00 şeklindeki çalışma saatine göre faaliyet göstermelerine kolaylık sağlanması yönündeki tavsiyesine destek geldi. TAMPF Yönetim Kurulu Başkanı Alp Önder Özpamukçu yaptığı açıklamada, AYD'nin tavsiyesine destek verdiklerini belirtti.

Alışveriş Merkezi ve Yatırımcıları Derneği (AYD), korona virüsüne karşı alınacak tedbirleri görüşmek üzere toplantı yapmıştı. Yapılan toplantıda AVM'lerin açılış kapanış saatlerinin yine sabah 10.00 ile akşam 22.00 arasında olacağını belirtilmişti. Fakat, geçici süreyle sadece isteyen kiracıların, öğlen 12.00 - akşam 20.00 şeklindeki çalışma saatine göre faaliyet göstermelerine kolaylık sağlanması tavsiye edilmişti.

Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu (TAMPF) Yönetim Kurulu Başkanı Alp Önder Özpamukçu, Gıda Perakendecileri Derneği (GPD), Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD), Kategori Mağazacılığı Derneği (KMD), Tescilli Markalar Derneği (TMD) ile Turizm, Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği (TURYİD) adına konuya ilişkin açıklamada bulundu. Özpamukçu yaptığı açıklamada AYD'nin AVM'lerde mağazaların çalışma saatlerini 12.00-20.00 saatleri arasına almalarında kolaylık sağlanmasına yönelik tavsiyesini olumlu bir yaklaşım olarak değerlendirdi.

Özpamukçu, “AVM yatırımcılarımız, Alışveriş ve Yaşam Merkezlerimizin 10.00 -22.00 olan açılış kapanış saatinde değişiklik yapmamaktadır. Diğer taraftan yaşanan korona virüs süreci sebebiyle sadece talep eden markalarımıza geçici süreyle 12.00 -20.00 saatleri arasında hizmet vermede kolaylık sağlanması yönünde tavsiyede bulunmuştur. Burada iyi niyetli bir yaklaşımla bu merkezlerin çalışma saatlerine uyum zorunluluğu olan perakendecilere esneklik tanınırken, çalışanlarımızın da çalışma saatlerinin azaltılması ile korunmaları hedeflenmiştir” şeklinde konuştu.

Bu tavsiyenin, bu merkezlerin içerisinde bulunan market, eczane ve bunun gibi zorunlu temel ihtiyaçları da karşıladığını vurgulayan Özpamukçu, “Organize perakende sektörümüzde her kademede gerekli tedbirler alınmıştır. Yaşanan süreçte önceliği kamu sağlığını gözetmek ve vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını karşılamak olan Alışveriş ve Yaşam Merkezlerimizin, 10.00 - 22.00 olan açılış kapanış saatlerinde herhangi bir değişiklik olmadığının altını çizerken, içinde bulunduğumuz bu hassas dönemde, hükümetimizle eş güdümlü bir şekilde süreci yakından takip ettiğimizi belirtmek isterim” dedi.