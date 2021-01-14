TANAP yılda 1,5 milyar doların üzerinde gelir sağlayacak

TANAP Genel Müdürü Saltuk Düzyol, projenin planlandığı şekilde tam zamanında ve ilk tahmini yatırım maliyetinden yüzde 45 tasarrufla tamamlandığını söyleyerek, "TANAP'ın taşıma gelirinin tam kapasiteye ulaşacağı 2022'de, yıllık 1,5 milyar doların üzerinde bir gelir elde edeceğimizi söyleyebilirim" dedi.

Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP) Genel Müdürü Saltuk Düzyol'un ev sahipliğinde online basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda projede gelinen son duruma ilişkin bilgiler paylaşıldı. TANAP Genel Müdürü Saltuk Düzyol, Azerbaycan ve Türkiye arasında devam eden köklü iş birliğinin en önemli göstergelerinden biri olan projenin, aynı zamanda küresel anlamda iki ülkenin enerji alanındaki markalaşma sürecine destek olduğunu ifade ederek, “31 Aralık 2020 itibarıyla Avrupa'ya gaz akışının başladığı projemizde ilk gün için TAP üzerinden Avrupa'ya 10,9 milyon metreküp gaz taşındı" dedi.

"Yıllık 1,5 milyar doların üzerinde bir gelir elde edeceğiz"

Düzyol, “TANAP'ın taşıma gelirinin tam kapasiteye ulaşacağı 2022'de, yıllık 1,5 milyar doların üzerinde bir gelir elde edeceğimizi söyleyebilirim. Projemiz normal bütçesinin yüzde 45 altında bir tasarrufla gerçekleşti. Tabi ki maliyetlerimiz de var. Ödeyeceğimiz vergiler var, kullandığımız krediler var" açıklamalarında bulundu.

"2020 yılı sonu itibarıyla Türkiye'ye teslim edilen toplam doğal gaz miktarı 8,4 milyar metreküpe ulaştı"

Düzyol, sözlerine şöyle devam etti: "Proje, planlandığı şekilde tam zamanında ve ilk tahmini yatırım maliyetinden yüzde 45 tasarrufla tamamlandı. Bu yönüyle de tüm dünya çapında örnek projelerden biri olan TANAP üzerinden, 2020 yılı sonu itibarıyla Türkiye'ye teslim edilen toplam doğal gaz miktarı 8,4 milyar metreküpe ulaştı. Boru hattımız vasıtası ile içinde bulunduğumuz üçüncü teslimat yılından başlayarak işletme döneminin sonuna kadar, Türkiye'ye her yıl 6 milyar metreküp, 2022 yılından itibaren de Avrupa'ya her yıl 10 milyar metreküp gaz teslimatı yapılmasını hedefliyoruz. Ülkelerimize ve proje paydaşlarımıza sürdürülebilir ekonomik, sosyal ve kültürel faydalar sağlamaya devam edeceğiz".

"Proje maliyetini 6,5 milyar doların altında bir rakama indirdik"

TANAP'ın 16 milyar metreküp olan mevcut taşıma kapasitesinin, ilave yatırımlarla 31 milyar metreküpe kadar çıkarılabilecek şekilde tasarlandığını belirten Düzyol, projenin enerji sektöründeki emsal projeler arasında ayrı bir yere sahip olduğunu söyledi. Düzyol, proje maliyetini 6,5 milyar doların altında bir rakama indirdiklerini kaydetti.

Düzyol, proje kapsamında taşınan gazın Avrupa'da 9 büyük alıcının olduğunu söyleyerek, “Boru hattı şuanda 16 milyar metreküp yıllık taşıma kapasitesine sahiptir. Bunu 31 milyar metreküpe çıkaracak şekilde tasarladık. 30 Haziran 2018 tarihinden itibaren BOTAŞ'a ticari gaz teslimatı yapmaya başladık. 31 Aralık 2020 tarihi itibariyle Avrupa'ya ticari olarak gaz akışını başlatmış durumdayız” ifadelerini kullandı.

2020 yılı sonu itibariyle BOTAŞ'a toplamda 8,4 milyar metreküp gaz teslimatı yaptıklarının altını çizen Düzyol, “İlk yıl için 2 milyar metreküp ile başlamıştık. İkinci yıl için 4 milyar metreküpe çıkmıştık. 30 Haziran 2021'e kadar olan bu seneki teslimat miktarı 6 milyar metreküpe ulaşacak. Türkiye'ye toplamda şu ana kadar 12 milyar metreküp ulaşacak. Bu yıldan itibaren taraflarla toplam 15 yıllık bir transfer anlaşmamız var. BOTAŞ ile olan 6 milyar metreküp olarak devam edecek. Ancak bizim işletmecilik imtiyazımız 49 yıllık. İlave gaz ihtiyacı olması halinde gaz akmaya devam edecek" dedi.