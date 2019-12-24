Tansiyon ilaçları tarihe karışıyor

Tansiyon dengeleyici “Nöromodülatör Stent Sistemi” ile Doktorclub Ödülleri'nde “Yılın Yenilikçi Dahili Bilimler Doktoru” seçilen Prof. Dr. Ayhan Olcay'ın söz konusu çalışması sayesinde yakın gelecekte tansiyon ilaçları tarih olabilir.

İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Incubation İstanbul girişim şirketi InnowayRG şirketi kurucu ortağı Prof. Dr. Ayhan Olcay, tansiyon dengesini sağlayan Curatio Dualis Hipertansiyon tedavisinde Nöromodülatör Stent Sistemi ile, toplam 20 binin üzerinde doktorun yaptığı oylamayla 19 dalda 187 adayın yarıştığı Doktorclub Ödülleri'nde “Yılın Yenilikçi Dahili Bilimler Doktoru” ödülüne layık görüldü. Henüz emekleme aşamasında olan sistemin rutin kullanımı sonrasında tansiyon ilaçlarının tarih olabileceği öngörülüyor.

“İlk olarak EuroPCR'da tanıtıldı”

Konuyla ilgili konuşan Prof. Dr. Ayhan Olcay şunları söyledi: “Böyle bir ödüle layık görülmek hem kendi adıma, hem de İstanbul Aydın Üniversitesi adına gerçekten büyük gurur ve mutluluk kaynağı. Söz konusu projeyi daha önce, 21-24 Mayıs 2019 tarihleri arasında Paris'te düzenlenen ve kendi alanında dünyanın en büyüklerinden kabul edilen, 10 binden fazla kardiyoloji uzmanının katıldığı EuroPCR Kardiyoloji Kongresi'nde sunmuştuk. Çok olumlu geri dönüşler aldık ve çok büyük ilgi gördük. Ardından da bu ödül geldi. Çok mutluyuz.”

Beyne ‘tansiyonu dengele' talimatı gönderiyor

Projeyle ilgili detayları da paylaşan Prof. Dr. Olcay, “Sistem, aort atardamarı içine kasıktan girilerek yerleştirilen kablosuz bir stentle işliyor. Stent, gerekli durumlarda, üstündeki reseptörlerle beyne ‘tansiyonu düşür' talimatı gönderiyor. Böylece de tansiyon dengeleniyor. Proje şu an bebek adımlarında diyebiliriz. Ancak Türk Patent Enstitüsü ve PCT başvuruları yapıldı. KOSGEB desteği de alındı. İlk etap canlı hayvan denemeleri başarılı sonuçlandı. Şimdi ikinci etap canlı hayvan denemeleri için çalışmalarımız sürüyor” diye konuştu.

"İnsanda ne zaman kullanılacak?"

Prof. Dr. Olcay, sistemin tansiyon ilaçları yerine ne zaman insanda kullanılabileceği sorusuna ise şöyle yanıt verdi: “Geliştirme çalışmaları yapılan stent sistemi ikinci etap hayvan denemeleri ve validasyon süreci sonrasında bir yıl içerinde çalışan prototip ortaya çıkarılacak. Tüm doğrulama çalışmaları ve onay süreçlerinin olumlu gitmesi halinde 5 yıl içerisinde insanda uygulanabilir hale gelecek. Sistemin rutin kullanılan tansiyon ilaçları yerine geçebilmesi ise daha uzun bir vade istiyor.”

Doktorclub Ödülleri hakkında

Doktorclub Ödülleri, Türkiye'de sağlık sektörü profesyonelleri ve paydaşlarının çalışmalarını daha iyiye ve daha kaliteliye yönlendirmek, sağlık hizmet sunumunda ilham verici ve yenilikçi fikirlerin ortaya konup uygulamaya geçirilmesini teşvik etmek, sektörde farklılık ve farkındalık oluşturarak öne çıkan proje, araştırma ve uygulamaların artmasına katkıda bulunmak amacıyla organize ediliyor.