İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tansiyonu düşen otobüs şoförü duvara çarparak durabildi

Kağıthane’de seyir halinde olan bir otobüs şoförü, aniden tansiyonu düşünce çarparak durabildi.

Kağıthane'de seyir halinde olan bir otobüs şoförü, aniden tansiyonu düşünce çarparak durabildi. Olaydan sonra kendine gelen araç sürücüsü ise vatandaşların uyarmasıyla kaza yaptığını anladığını söyledi.



Kağıthane İmrahor Caddesi'nde seyir halinde olan bir otobüs şoförü, tansiyonunun düşmesi sebebiyle aracın hakimiyetini kaybetti. Sabah saat 8.30 sıralarında meydana gelen olayda, şoför duvara çarparak durabildi. Otobüste az sayıda yolcu bulunurken kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Otobüste ise maddi hasar meydana geldi. Kaza yaptıktan sonra kendine gelen araç sürücüsü ise vatandaşların uyarmasıyla kaza yaptığını anladığını söyledi.



“Yolcular ‘ağabey kaza yaptın' dedi”


Bir anda tansiyonunun düştüğünü dile getiren otobüs şoförü, “Tansiyonum düştü bir anlık bende anlayamadım nasıl kaza yaptığımı, yolcular ‘ağabey kaza yaptın' dedi. Yaralı yok” ifadelerini kullandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.