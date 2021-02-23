İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tanzanya'da koronavirüs hastalığına yakalanan 3 Türk vatandaşı ambulans uçakla İstanbul'a getirildi

Tanzanya’da koronavirüs hastalığına yakalanan 3 Türk vatandaşı tedavileri yapılmak üzere ambulans uçakla İstanbul’a getirildi.

Tanzanya'da koronavirüs hastalığına yakalanan 3 Türk vatandaşı tedavileri yapılmak üzere ambulans uçakla İstanbul'a getirildi.


Geçtiğimiz günlerde Tanzanya'da koronavirüs hastalığına (Covid-19) yakalanan Halil A., Eyyüp K., Oğuzhan A. isimli Türk vatandaşları, tedavileri için Sağlık Bakanlığı tarafından ambulans uçakla İstanbul'a getirildi. Gece saat 02.00 sıralarında İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne inen uçaktaki 3 Türk hasta, sağlık ekipleri tarafından ayrı ayrı ambulanslara bindirildi. Güvenlik önlemleri eşliğinde havalimanından ayrılan hastaların, daha önceden belirlenen hastanelere sevk edileceği öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.