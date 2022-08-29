İhlas Haber Ajansı

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Tanzanyalı kadın eğlence dönüşü boğazından bıçaklandı

Esenyurt’ta dün gece eğlenceden çıkan Afrikalı kadın, boğazından bıçaklanarak ağır yaralandı.

Esenyurt'ta dün gece eğlenceden çıkan Afrikalı kadın, boğazından bıçaklanarak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan şahıs yaşam mücadelesi verirken, kadının kanlar içerisinde yerde kaldığı anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.


Olay, dün gece saatlerinde Esenyurt Koza Mahallesi'nde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, eğlenceden çıkarak evine dönen Tanzanya uyruklu Norah K. isimli kadın, kimliği belirsiz bir şahıs tarafından boğazından bıçaklanarak ağır yaralandı. Kadın kanlar içinde yerde kalırken, saldırgan kaçarak kayıplara karıştı. Bölgeye polis ve ambulans ekipleri sevk edilirken, yaralı Norah K. hastaneye kaldırıldı. Kadının hayati tehlikesinin olduğunu belirtilirken, kanlar içinde yerde kaldığı o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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