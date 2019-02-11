Tanzim satış noktası Bağcılar Meydan'da açıldı

Sebze meyve fiyatlarını düşürmek amacıyla İstanbul'da 50 noktada hayata geçirilen tanzim satış noktasından biri de Bağcılar Meydan'da açıldı. İlçe sakinleri, sebze ve meyve ihtiyaçlarını ucuza karşılayabileceği mobil araçlarda kurulan tanzim satış noktasına büyük ilgi gösteriyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın artan sebze ve meyve fiyatlarının önüne geçilmesi amacıyla başlattığı “tanzim satış noktası” uygulaması İstanbul'da 50 noktada kuruldu. Enflasyonla Topyekun Mücadele kapsamında Bağcılar Meydan'da da İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından mobil araçta tanzim satış noktası açıldı.

“Pazardaki fiyatların yarı yarıya düşüğüne satılıyor”

Sebze ve meyveyi direkt üreticiden tüketiciye ulaştırması için kurulan satış noktaları, hiçbir kar gözetmeden ürün satışını gerçekleştiriyor. İlk etapta satışa sunulan patates, soğan, domates, salatalık, patlıcan, ıspanak ve biber çeşitleri, marketteki fiyatların yüzde 70; pazarlardaki fiyatların ise yarı yarıya düşüğüne satılıyor.

“Vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor”

Bugün faaliyete geçen mobil tanzim noktası, Bağcılar'ın dört bir yanından gelen ve yolu oradan geçen gelen ilçe sakinlerinden yoğun ilgi görüyor. Ellerinde plastik poşet yerine doğa dostu bez çantasını ve pazar arabasını alan Bağcılarlılar, satış noktasına akın etti. Fiyatların alım gücüne uygun olduğunu belirten vatandaşlar, bu hizmetten memnun kaldıklarını söyleyip projeye emeği geçenlere teşekkür etti. Mobil tanzim satış noktası her gün saat 10:00 ile 19.00 arası açık olacak.