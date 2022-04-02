Tapuda siteye ait olduğunu öğrenince, kaldırımı tel örgü ile kapattılar

Beylikdüzü'nde 11 yıl önce kaldırım olarak kullanılan yerin kendilerine ait olduğunu öğrenen site sakinleri, belediyeye başvurduktan sonra alanı tel örgü ile kapattı. Kaldırımın tel örgü ile kapatılması ise ilginç görüntüler oluşturdu.

Beylikdüzü'nde bir sitenin sakinleri, 11 yıldır yol olarak kullanılan alanın kendilerine ait olduğunu öğrenince kaldırım dahil yola tel örgü çekmeye başladı. Yol olarak kullanılan alanın kendilerine ait olduğunu belediyeye de doğrulatan site yönetimi bina inşa edilirken müteahhittin hatasından dolayı böyle bir durumun yaşandığını ifade ediyor. Kaldırımın tel örgüyle kapalı olması görenleri şaşkına çevirirken yaşanan olayı anlatan Gökhan Gültekin, “2011 yapımı bir bina burası. Buranın bizim hakkımız olduğunu müteahhittin yarım bıraktığını öğrendik. Burayı çevirdik bir kısmını burayı da devam ediyoruz. Sitemize ait olan yeri alacağız herhangi bir ekstra durum yok. Biraz garip oldu ama yapılırsa komple gitmiş olacak” dedi.