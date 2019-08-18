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Tarabya sahilinde denize uçan minibüs vinç yardımıyla çıkarıldı

Sarıyer Tarabya sahilinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu balık tutan iki kişiye çarparak denize uçan minibüs uzun uğraşlar sonucu denizden çıkarıldı.


Tarabya sahilinde gece saatlerinde meydana gelen kazada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs sahilde balık tutan iki kişiye çarparak denize uçmuştu. Kazada 4 kişinin içinde olduğu minibüs ve 2 balıkçı marina görevlileri tarafından denizden çıkarılmıştı. Yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırılırken, denizde kalan minibüs bu sabah uzun uğraşlar sonucu denizden çıkarıldı.


Deniz polisi dalgıçlar tarafından halat bağlanan minibüs vinç yardımıyla uzun uğraşlar sonucu çıkartıldı.

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