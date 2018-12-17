Taraftardan Ersun Yanal'a büyük destek

Fenerbahçeli taraftarlar, BB Erzurumspor maçı öncesinde Teknik Direktör Ersun Yanal'a sevgi gösterisinde bulundu.

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında oynanan Fenerbahçe-BB Erzurumspor maçı öncesinde sarı-lacivertli taraftarlar Teknik Direktör Ersun Yanal'a sevgi gösterisinde bulundu. Kale arkası tribünlerinden başlayan ‘Ersun Yanal' tezahüratları tüm statta yankılanırken, Yanal ise bu tezahüratlara alkışlarla karşılık verdi.