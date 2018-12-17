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Taraftardan Ersun Yanal'a büyük destek

Fenerbahçeli taraftarlar, BB Erzurumspor maçı öncesinde Teknik Direktör Ersun Yanal’a sevgi gösterisinde bulundu.

Fenerbahçeli taraftarlar, BB Erzurumspor maçı öncesinde Teknik Direktör Ersun Yanal'a sevgi gösterisinde bulundu.


Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında oynanan Fenerbahçe-BB Erzurumspor maçı öncesinde sarı-lacivertli taraftarlar Teknik Direktör Ersun Yanal'a sevgi gösterisinde bulundu. Kale arkası tribünlerinden başlayan ‘Ersun Yanal' tezahüratları tüm statta yankılanırken, Yanal ise bu tezahüratlara alkışlarla karşılık verdi.

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