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Taraftarın yardımına taraftar koştu!

Alanya deplasmanı dönüşünde bindikleri otobüsün teker körüğü patlayan Fenerbahçeli taraftarlar yolda kaldı.

Olası bir facianın eşiğinden dönen sarı-lacivertli taraftarlar sosyal medyadan organize olup topladıkları para ile yeni araç kiralayarak İstanbul'a dönüyor.


Süper Lig'de dün Aytemiz Alanyaspor karşısında 1-0'lık mağlubiyet alan Fenerbahçe'de taraftar deplasman dönüşü yolda kaldı. Alanya dönüşü bindikleri otobüsün teker körüğü arızalanan ve olası bir kaza faciasının eşiğinden dönen sarı-lacivertli taraftarlar, Bilecik'te yolda kaldı. Sosyal medyada, sarı-lacivertli taraftarların organize olup topladığı bin 800 TL ile yeni araç kiralayan Fenerbahçeli taraftarlar, İstanbul yolculuğuna yeni otobüsle devam etti.



Takıma mesaj yolladılar


Öte yandan sarı-lacivertli taraftarlar, deplasman dönüşü yaşadıkları bu çileli yolculuğu Fenerbahçeli futbolculara protesto ederek duyurmaya çalıştı. Taraftarlar, çektikleri fotoğrafların altlarına, “Aşkımız renklere, sizlere değil”, “Cefayı çeken biz, sefasını süren ruhsuz futbolcular”, “Bağıran biz, haykıran biz, deplasmanda yolda kalan biziz!”notlarını yazarak kulübün sosyal medya hesaplarını etiketlediler.

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