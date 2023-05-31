Taraftarlar, Florya Metin Oktay Tesisleri içinde takımı bekliyor

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Ankaragücü'nü yenerek bitime iki hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da taraftarlar, Florya Metin Oktay Tesisleri'ni bayram yerine çevirdi.

Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Florya Metin Oktay Tesisleri'ne akın eden taraftarlar, büyük coşku yaşadı. Tesisin kapılarının açılmasıyla birlikte içeriye giren sarı-kırmızılılar, antrenman sahalarında kutlamalara devam etti ve heyecanla takımın gelmesini beklemeye başladı.