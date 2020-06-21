İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Taraftarlar Mustafa Cengiz, Muslera ve Andone'ye destek

Galatasaray taraftarlar, Türk Telekom Stadyumu tribünlerine rahatsızlığından dolayı operasyon geçiren Başkan Mustafa Cengiz ile sakatlıkları olan Muslera ve Andone’ye destek pankartları astı.

Galatasaray taraftarlar, Türk Telekom Stadyumu tribünlerine rahatsızlığından dolayı operasyon geçiren Başkan Mustafa Cengiz ile sakatlıkları olan Muslera ve Andone'ye destek pankartları astı.


Galatasaraylı taraftarlar, Süper Lig'in 28. haftasında evinde oynadıkları Gaziantep FK maçında Başkan Mustafa Cengiz ile Fernando Muslera ve Florin Andone'yi unutmadı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, rahatsızlıklarından dolayı operasyon geçiren Başkan Mustafa Cengiz için Fetih Suresi'nin bir bölümünün yer aldığı (İnna Fetahna Leke Fethan Mubina) 'Dualarımız seninle başkanım' yazılı pankart astı. Geçtiğimiz haftaki Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Muslera ve Andone için de 'Geçmiş olsun, kalbimiz sizinle' yazılı pankartlar yer aldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.