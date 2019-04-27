İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Taraftarlardan Ali Koç'a ilk tepki

Fenerbahçe’nin Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldığı maçta sezon başından bu yana ilk kez Başkan Ali Koç’a taraftarlar tepki gösterdi.

Fenerbahçe'nin Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldığı maçta sezon başından bu yana ilk kez Başkan Ali Koç'a taraftarlar tepki gösterdi.


Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, Trabzonspor karşısında sahadan son dakikada bulduğu golle 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Sarı-lacivertli tribünler takımları 1-0 gerideyken maçın sonlarına doğru tepki göstermeye başladı. Oynanan oyundan memnun kalmayan taraftarlar, "Söylesene Ali Başkan, bu ne biçim Fenerbahçe" tezahüratlarıyla ilk kez Başkan Koç'a tepki gösterdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.