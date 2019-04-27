Taraftarlardan Ali Koç'a ilk tepki

Fenerbahçe'nin Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldığı maçta sezon başından bu yana ilk kez Başkan Ali Koç'a taraftarlar tepki gösterdi.

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, Trabzonspor karşısında sahadan son dakikada bulduğu golle 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Sarı-lacivertli tribünler takımları 1-0 gerideyken maçın sonlarına doğru tepki göstermeye başladı. Oynanan oyundan memnun kalmayan taraftarlar, "Söylesene Ali Başkan, bu ne biçim Fenerbahçe" tezahüratlarıyla ilk kez Başkan Koç'a tepki gösterdi.