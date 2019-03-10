Taraftarlardan Guti tezahüratları

Beşiktaş’ta Teknik Direktör Şenol Güneş’in takımdan ayrılmasından sonra ismi geçen adaylardan Yardımcı Antrenör Guti Hernandez’e siyah-beyazlı taraftarlar tezahüratlarda bulundu.
Beşiktaş'ta Teknik Direktör Şenol Güneş'in takımdan ayrılmasından sonra ismi geçen adaylardan Yardımcı Antrenör Guti Hernandez'e siyah-beyazlı taraftarlar tezahüratlarda bulundu.
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in A Milli Futbol Takımı ile anlaşmasının ardından takımın başına geçmesi muhtemel adaylar arasında gösterilen Guti Hernandez'e taraftarlar destekte bulundu. Süper Lig'in 25. haftasında Vodafone Park'ta oynanan A. Konyaspor maçında Yardımcı Antrenör Guti'ye siyah-beyazlı taraftarlar tezahüratlarda bulundu.