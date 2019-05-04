Taraftarlarla mekan çalışanları arasında kavga

Kasımpaşa-Fenerbahçe maçının saatini beklemek için Beyoğlu'nda bir mekana gelen Fenerbahçe taraftarları ile mekanda çalışanlar arasında kavga çıktı. Şişelerin havada uçuştuğu kavgada, iki taraftar yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Beyoğlu İstiklal Caddesi Asmalı Mescit Sokağı'nda saat 18.30 sularında meydana geldi. İddiaya göre, Kasımpaşa ile Fenerbahçe arasındaki maçın saatini beklemek için saat 14.00 sıralarında mekana gelen bir grup taraftar, kalkacaklarını söyleyerek oturmaya başladı. Grubun belirttiği saatte uyarıda bulunan mekan çalışanları ile kalkmak istemeyen taraftarlar arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada bir taraftar mekan çalışanlarına bardak ile şişe fırlatınca iki taraf birbirine girdi. Çıkan kavgada Fenerbahçe taraftarı 2 kişi kırılan şişe parçalarından yaralandı. Olayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara yaptığı ilk müdahalenin ardından Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Yaralılar hastanede tedavi altına alınırken, mekana gelen polis ekipleri taraftarları uzaklaştırarak olaya ilişkin soruşturma başlattı.