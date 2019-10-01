Tarihe ışık tutacak “Beykoz Sempozyumu” hazırlıkları başladı

Beykoz Belediyesi tarafından 6-7-8 Aralık tarihlerinde düzenlenecek “Beykoz Sempozyumu 2019” ilçe tarihine ışık tutmayı, Boğaziçi'ndeki konumundan beslendiği sanayileşme ve gelişim sürecini, göç, nüfus ve imar hareketlerini bilimsel bir temelle gözler önüne sermeyi amaçlıyor. Traklar'dan Osmanlı'ya uzanan tarihinin yanı sıra ilçenin hali hazır ekonomik ve demografik yapısı, eğitim ve spora tarihi, günümüzde bir eğitimi merkezi olma niteliğini kazanması, ekolojik imkanları, mesirleri, manevi mekanları, edebiyattaki yeri gibi konular da çalışmada ayrıntılı şekilde masaya yatırılacak.

Sempozyuma çok sayıda ve farklı disiplinden bilim insanı ve Beykoz üzerine çalışmış, eser vermiş isimlerin yanında bizzat Beykoz'da yaşamış ve ilçenin yakın dönem toplumsal hafızasının aydınlatılmasına katkıda bulunmuş isimler katılacak.

Bilim Kurulu toplandı

Beykoz Sempozyumu Bilim Kurulu, Beykoz Belediye Başkanı ve Sempozyum Başkanı Murat Aydın'ın ev sahipliğinde toplanarak ilçenin tarihine, bugününe ve vizyonuna katkı sunacak çalışmanın yol haritasını belirledi.

Hidiv Kasrı'nda yapılan toplantıya Türk-Alman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil Akkanat, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar, Mimar Sinan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Handan İnci, Medipol Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sabahattin Aydın, Antalya Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Yüksek, Beykoz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Baki Aksu, Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nail Yılmaz, İTÜ Mimarlık Fakültesi adına Prof. Dr. Murat Gül ve Prof. Dr. Gülden Erkut, İstanbul Ticaret Üniversitesi adına Prof. Dr. Korkut Tuna, Prof. Dr. Sadettin Ökten, Prof. Dr. Süha Göney, Prof. Dr. İsmail Coşku, Marmara Üniversitesi adına Dr. Fahri Solak, Bandırma Üniversitesi adına Dr. Ergin Çağman, Doç. Dr. Murat Şentürk, Dr. Şefik Memiş, Araştırmacı Ahmet Nezih Galitekin, Fuat Selim Ramazanoğlu ve Cengiz Özdemir katıldı.

Toplantıda sempozyumun konu başlıkları ele alındı, araştırılmaların arşiv ve belgelerde çok detaylı şekilde yapılması, tebliğ sonuçlarının mümkün olduğunca fazla kişi, kurum ve sivil toplum kuruluşuna ulaşması konusunda karar alındı.

Başkan Murat Aydın: “Beykoz'u anlamak için önemli bir adım”

Beykoz'un tarihini ve geleceğini aydınlatmayı amaçlayan sempozyumun ilçedeki ilk talimatlarından olduğunu vurgulayan Başkan Murat Aydın: “Beykoz zengin tarihi, doğal güzellikleri, toplumsal çeşitliliği ve coğrafi avantajlarıyla turizmden eğitime, tarımdan lojistiğe birçok alanda gelişim ivmesi yakalamış durumda. Bilimin mihmandarlığında ilçe tarihinin yanı sıra kentin dinamik ve değişime açık yapısını anlamaya yönelik önemli bir adım olan sempozyum ilçe sakinlerimizin mutluluğunu amaçlayan belediye vizyonuna da kaynak temini sağlayacak” dedi.

Tebliğler kitaplaşacak

Sempozyumun sonunda, bilim kurulu tarafından yayınlanmaya değer bulunan tebliğler fotoğraf ve arşivlerin eşlik ettiği bir kitapta toplanacak. Ayrıca sempozyum boyunca “Osmanlı Arşiv Belgelerinde Beykoz”, “Pul ve Fiskallerde Beykoz Su ve Belediye Hizmetleri” ile “Kartpostallarda Beykoz” konulu sergiler de açılacak.