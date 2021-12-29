Tarihi Acıbadem Su Terazisi, apartmanlar arasında varlığını koruyor

Kadıköy'ün eski su yolları üzerinde yer aldığı düşünülen ve Bizans döneminden günümüze uzandığı tahmin edilen Acıbadem Su Terazisi, kentleşmeye karşın varlığını sürdürüyor. Sonradan yapılan binalar arasında kalan su terazisi, adeta apartmanlar arasında tarihe ışık tutuyor. İstanbul'da bulunan diğer su terazilerinden farklı bir yapıya sahip olan Acıbadem Su Terazisi drone ile havadan görüntülendi.

Bizans döneminde yapıldığı tahmin edilen Acıbadem Su Terazisi, günümüzde hala tüm direnciyle varlığını sürdürüyor. Modern kent yaşamının parçası olan apartmanlar arasında kalan su terazisi, günümüzde işlev göstermese de anıt olarak bulunuyor. Apartmanlar arasında tıpkı başka bir binaymış gibi kalan tarihi yapı, adeta tarihe ışık tutuyor. Tarihi su terazisi sokak üzerinden geçmekte olan kimi vatandaş tarafından fark edilmiyor. Kimisi ise apartmanlar arasında kalan su terazisini şaşkınlıkla karşılıyor. Öte yandan su terazisinin bulunduğu bahçeye vatandaşın otomobilini park ettiği de gözlendi.

Eski adı Khalkedon (Körler Ülkesi) olan ve köklü tarihiyle İstanbul'un nadide adreslerinden olan Kadıköy'de, tarihi günümüze taşıyan eserlerden biri olma özelliği taşıyan Acıbadem Su Terazisinin Bizans döneminde yapıldığı, hatta Khalkedon kentini çevreleyen ve bugüne hiçbir izi kalmayan Khalkedon Surlarından kalma bir parça olduğu düşünülüyor. Yapının Bizanslılar tarafından su deposu, Osmanlılar tarafındansa su terazisi olarak kullanıldığı da iddia ediliyor. Yaklaşık 12 metre yüksekliğindeki Acıbadem Su Terazisinin, üstünde kemerli bir yapı içinde 10-12 metreküp hacminde su deposu olduğu görülüyor. Yapı tarzı ve hidrolik fonksiyonu açısından İstanbul'daki diğer su terazilerinden daha farklı yapıda olma özelliği taşıyor. Yapı, Küfeki taş ve tuğla ile örülmüş yığma almaşık duvardan oluşmakta olup bir yüzünde pencere ve sonradan açıldığı düşünülen günümüzde var olan bir kapıya da sahip.

Acıbadem Su Terazisi, günümüzde de sağlamlığını koruyabilmesi amacıyla Kadıköy Belediyesi tarafından restore edildi. Su terazisi, restorasyon çalışmalarının ardından 10 Aralık 2013'de açıldı.

Umut Güney, “Bence çok güzel, en azından nostalji. Yabancılar da gelip buradaki tabelayı okuyorlar. Bunların daha çok modernleşmesi lazım. Eskimemesi lazım. İki apartman arasında duruyor. Buradan geçenler bakıyor, turistler bakıyor. İlgi çekiyor” dedi.

Su terazisinin binalar arasında kalmasına tepki gösteren Savaş Aktay, “Her gelip geçtiğimde dikkatimi çekiyor. Bu binalar arasında bu yapıyı sıkıştırdıkları için her gelip geçtiğimde buna izin veren insanları kınıyorum” diye konuştu.

Necati Kertişçi ise, “İlginç bir görüntü. Eskiden beri vardı bu terazi. Ama sonradan bu yapılar yapıldı. Her gün geçtiğimiz için şaşırmıyoruz” dedi.