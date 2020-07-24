Tarihi Galata köprüsü üzerinde Ayasofya sergisi

Beyoğlu Belediyesi tarafından tarihi Galata Köprüsü üzerinde ‘Ben Ayasofya' resim sergisi açıldı. Sergide Ayasofya Camii ve camiye ait eski resim ve haber yazıları sergilendi.

Beyoğlu Belediyesi, Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılması münasebetiyle Galata Köprüsü'nde ‘Ben Ayasofya Sergisi'ni vatandaşlarla buluşturdu. Serginin açılışına Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız başta olmak üzere birçok davetli katıldı. Sergide Ayasofya Camii'ne ait eski haberler ve çok sayıda günün anlamıyla alakalı fotoğraf sergilendi. Sergiye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. 86 yıllık hasretin fotoğraf ve tarihi belgelere yansıyan izlerinden oluşan sergiyi ziyaret eden vatandaşlar kutlu müjdeye birlikte tanıklık etme imkanı bulacak.

Serginin açılışında konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, “24 Temmuz Cuma Ayasofya'nın yeniden ibadete açılıp namaz kılınacağı ilk gün. Saygı değer Cumhurbaşkanımız bütün milletimizin bu hasretini giderdi. Kararname ve Danıştay kararı ile yarın Ayasofya ile aynı duyguları yaşayacağız. Önemli anlara şahitlik edeceğiz. Diğer taraftan Ayasofya bize kendini duygularını, hissettiklerini, yaşadıklarını, kendi tarihini ve biyografisini anlatıyor. Ve inanıyorum ki Galata Köprüsünden geçen binlerce İstanbullu Ayasofya'nın bu haykırışını bu seslenişini duyacak. Ve tarihi bir ana şahitlik edecekler. Yarın yüz binler bu köprüden geçecek. Biz de her bir ziyaretçimize Ayasofya'nın fotoğrafını arkasında ise ibadete açan kararnamesini bir kartpostal halinde bu günün hatırasına 24 Temmuz 2020 tarihini belirtmek suretiyle gelen ziyaretçilerimize bir hatıra olarak teslim edeceğiz” açıklamasında bulundu.