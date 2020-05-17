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Tarihi Hadımköy Askeri Hastanesi'nde restorasyon çalışmalarında sona yaklaşıldı

Hadımköy Askeri Hastanesi’nde restorasyon çalışmalarında sona yaklaşıldı.

Hadımköy Askeri Hastanesi'nde restorasyon çalışmalarında sona yaklaşıldı. Salgınla mücadele kapsamında hizmet verecek İstanbul'un en eski hastanelerinden biri olan yerleşkedeki binaya "Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi" yazılı tabelanın asıldığı görüldü. Hastanenin son durumu havadan drone ile görüntülendi.


Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında hizmet verecek İstanbul'un en eski hastanelerinden biri olan Tarihi Hadımköy Askeri Hastanesi'nin pandemi hastanesi olarak kullanılması kararı alınmıştı. Sultan 2. Abdülhamit tarafından 1891 yılında yaptırılan Hadımköy Askeri Hastanesi'nde restorasyon çalışmalarında sona yaklaşıldı. Havadan çekilen görüntülerde hastane çatısının tamamlanmasına az bir kısım kaldığı ve işçilerin çalışmalarına aralıksız devam ettiği gözlemlendi. Görüntülerde geniş bir alanda oluşturulan inşaat sahasında iş makineleri ve hafriyat kamyonları ile hastane bahçesinde yüzlerce işçinin hummalı bir çalışma yürüttüğü görüldü.


Ayrıca çatısı ve dış cephesindeki restorasyon çalışmalarının büyük bir kısmının tamamlandığı hastanenin girişine "Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi" yazılı tabelanın asıldığı görüldü.

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