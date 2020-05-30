Tarihi Kapalı Çarşı dezenfekte ve temizlik çalışması yapıldı

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle kapatılan tarihi Kapalı Çarşı'da temizlik ve hijyen çalışması gerçekleştirildi. Vatandaşların alışveriş yapabilmesi için Fatih Belediyesi ekiplerince hazır hale getirilen Kapalı Çarşı'nın, 1 Haziran Pazartesi günü açılacağı duyuruldu.

Korona virüs salgınıyla birlikte bir süredir kapalı olan Tarihi Kapalı Çarşı, normalleşme adımları kapsamında yeniden açılmaya hazırlanıyor. 1 Haziran'da açılacak tarihi Kapalı Çarşı, Fatih Belediyesi Sağlık İşleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından dezenfekte edildi. Belediye ekipleri tarihi Kapalı Çarşı'yı köpüklü su ile yıkayarak en ince noktasına kadar dezenfekte etti.

Konuyla ilgili açıklama yapan Kapalı Çarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş, "23 Mart 2020 tarihinde Kapalı Çarşımızı iki kapısında hizmet vermek kaydıyla ziyaretçilerimize kapatmıştık. İnşallah 1 Haziran Pazartesi günü Kapalı Çarşı ekonomik hayatına merhaba diyor. Biz önce sağlık sonra güvenlik en sonunda temizlik ve ekonomi dedik. Bu şekliyle inşallah esnaflarımız da Pazartesi'den itibaren işlerinin başında olacaklar. Bu dönem zarfında biz her Çarşamba Kapalı Çarşı'yı olduğu gibi dezenfekte ettik. 12 bin metrekare bir alan dezenfekte edildi. Burada doğal havalandırma için camlarımız var. 1461 yılında kurulmuş tarihi bir bina ve daha sonra geliştirilmiş. Burada klima olmadığı için doğal havalandırma oluyor. Maskesiz hiç kimseyi içeriye almayacağız. Sosyal mesafeye kontrollü bir şekilde dikkat edeceğiz. Güvenliklerimiz ateşleri ölçerek ziyaretçi ve esnaflarımızı içeriye alacak. Yerlerde stickerlarımız olacak. Anonslarımızla bilgilendirmelerimiz ve afişlerimizle dükkan sahiplerini bilgilendirmiş olacağız. Kapalı Çarşımız bugünleri iple çekiyor. İnşallah hızlı bir şekilde bu adaptasyon sürecini ekonomideki kayıpları kapatma sürecini inşallah başaracağız. Başarılı bir şekilde de bunu tamamlayacağımıza inanıyorum” dedi.