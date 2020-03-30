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Tarihi Kapalıçarşı soyguncuları kamerada

Tarihi Kapalıçarşı’da gece saatlerinde bir kuyumcu dükkanını soymaya çalışan zanlılar, güvenlik kameralarına yansıdı.

Tarihi Kapalıçarşı'da gece saatlerinde bir kuyumcu dükkanını soymaya çalışan zanlılar, güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde soyguncular çarşının çatısında yürüyor.


Olay, Tarihi Kapalıçarşı'da gece saat 02.20'da meydana geldi. İddiaya göre, bir otomobille çarşının Kalpakçılar Caddesi'ndeki kapısına gelen kimliği belirsiz 2 kişi buradan Kapalıçarşı'nın çatısına çıktı. Çatıdan aşağı halatla inen hırsızlar kuyumcu dükkanlarından çaldıkları altınları ve kamera kayıt cihazını torbaya koyup kaçmaya çalıştılar. Soygunu fark eden görevlinin Kapalıçarşı'da çalışan bekçilere haber vermesi üzerine soyguncularla bekçiler arasında kovalamaca yaşandı. Kapalıçarşı'nın çatısındaki kovalamacanın ardından yola inen 2 soyguncu altınların ve kamera kayıt cihazının olduğu torbayı düşürüp olay yerinden kaçtı. Tarihi Kapalıçarşı'da soygun girişiminde bulunan 2 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.


O anlar kamerada


Tarihi Kapalıçarşı'da yaşanan soygun girişim anları güvenlik kamera görüntülerine yansıdı. Görüntülerde Kapalıçarşı'nın girişine gelen soyguncuların kendilerini kapüşonlarıyla gizleyerek yürüdüğü görülüyor. Bir soyguncunun da çatıda koştuğu anlar ise kameralara yansıdı.

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