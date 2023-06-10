Tarihi Kentler Birliği, ‘Deprem Sonrası Tarihi Mirasın Korunması' ana gündemi ile toplandı

Tarihi Kentler Birliği 2023 Yılı Meclis Olağan 1'inci Toplantısı, ‘Deprem Sonrası Tarihi Mirasın Korunması' ana gündemi ile Ataşehir'de düzenlendi. Toplantıya katılan Kayseri Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, “6 Şubat'ta kaybettiğimiz canlarımızla beraber kaybettiğimiz kültürel mirasımızın da yeniden kazandırılması adına yapılacak olan bu toplantıyı çok önemli buluyorum” dedi.

Tarihi Kentler Birliği 2023 Yılı Meclis Olağan 1'inci Toplantısı, Ataşehir'de bir otelde düzenlendi. ‘Deprem Sonrası Tarihi Mirasın Korunması' ana gündemi ile düzenlenen toplantıya Tarihi Kentler Birliğinin (TKB) üyeleri katılım sağladı. Düzenlenen toplantı ile, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde yerle bir olan veya hasar alan tarihi eserlerin hızlı şekilde ayağa kaldırılıp tarihi miras değerlerine yeniden ekleme yolunda adımlar atılması hedefleniyor.

Tarihi Kentler Birliği üyelerinden olan Kayseri Talas Belediyesi Başkanı Mustafa Yalçın da toplantıya katılan isimler arasında yer aldı. Başkan Yalçın, “Tarihi Kentler Birliği üyeleri olarak, Kayseri'den çok sayıda belediye olmakla beraber Talas olarak ilk günden beri üyeyiz. Talas Belediye Başkanlığından önce Büyükşehir Belediye Başkanlığında Genel Sekreter olarak görev yaptığım yıllarda yine Tarihi Kentler Birliği çatısı altında hizmet ettim. Bu yıl aynı zamanda Türkiye Yüzyılı olmakla beraber değerler yüzyılı. Yani bizim geçmişimize, köklerimize bağlı bir yüzyıl geçirmeden olmayacak. Çünkü bizim en az bin yıllık tarihimizden bu güne uzanan çok sayıda tarihi eser var. Talas'ımız, kiliseler camiler taş konaklar su bendinden tutun da çok sayıda tarihi esere ev sahipliği yapan bir yer. Bu bakımdan tarihi eserlerimizi değerlendirmek adına ve 6 Şubat'ta kaybettiğimiz canlarımızla beraber kaybettiğimiz kültürel mirasımızın da yeniden kazandırılması adına yapılacak olan bu toplantıyı çok önemli buluyorum. Bugün Tarihi Kentler Birliği üyeleri ile bir araya gelip hem kültürel mirasımızın korunması hem de kültürel mirası korumanın bir kültür haline gelmesi gelecek nesillere de değerlendirme açısından aktarılması için özel gayretlerimiz olacak” dedi.