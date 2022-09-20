Tarihi Kentler Birliği'nden Fatih Belediyesi'ne iki ödül

Fatih Belediyesi'nin Tarihi Kentler Birliğinin düzenlediği “Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması”na katıldığı iki proje “Süreklilik Ödülü”ne layık görüldü.

Tarihi Kentler Birliği'nin “Sivil Mimarı Kültür Mirasımızın Korunması” başlığı altında bu yıl 21'incisini düzenlediği yarışmada Fatih Belediyesi'nin UNESCO Dünya Mirası alanında yer alan Zeyrek'teki sivil mimarlık yapılar ile yine ilçedeki tarihi çeşmelerin proje, uygulama ve restorasyon çalışmaları ‘Süreklilik' ödülüne layık görüldü.

Türkiye'nin tarihi ve kültürel mirasının korunması, kullanılması ve gelecek nesillere taşınılması amacıyla yürütülen sivil mimari yapıların restorasyonu, bakımına büyük önem verdiklerini ve göreve gelir gelmez Kültürel Mirası Koruma Müdürlüğünü kurduklarını belirten Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, “ Bugüne kadar 6 bin 700 adet sivil mimari yapının güncel durum tespitlerini yaptık, hepsini fotoğrafla belgeledik. İstanbul'un barındırdığı 34 bin 715 adet kültür varlığının yüzde 30'u bulunmakta. UNESCO tarafından Dünya Miras Alanı olarak ilan edilen 4 bölge de Fatih'te. Geleneksel Ahşap Yapı Atölyesi'nin profesyonel ekibi başta Zeyrek Balat, Fener, Cibali, Küçükmustafapaşa, Yedikule olmak üzere Fatih'in her bölgesinde sivil mimari yapılarımızın bakım ve onarım işlerini titizlikle yürütüyorlar. Şu ana kadar Zeyrek ve Cibali bölgesinde 20 ahşap binanın bakım onarım çalışmaları tamamlandı, 2.etapta belirlenen 55 ahşap yapının çalışmaları devam ediyor. Yine ecdat yadigarı tarihi çeşmelerimizin de bakım onarımlarını yapıyoruz. Şu ana kadar 133 tarihi çeşmemizin bakım onarımını tamamladık ve birçoğunu 50 yıl sonra suya kavuşturduk. Bu çalışmalarımızın Tarihi Kentler Birliği tarafından ödüle layık görülmesini de önemli buluyorum. Birlik yönetimine ve jüri heyetine teşekkür ederim” dedi.

Ödüller, 1 Ekim Cumartesi günü Fatih Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Tarihi Kentler Birliği'nin 2022 Yılı Birlik Meclisi Olağan II. Toplantısında sahiplerine takdim edilecek. Toplantıda ayrıca yarışmaya katılan projelerin sergisi de yer alacak.