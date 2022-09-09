Tarihi Liman Han, restorasyon sonrası kültür-sanat ve araştırma mekanı oldu

Eminönü'nde 1900'lerin başında inşa edilen ve Osmanlı dönemi saray baş mimarı Vedat Tek'in şaheseri olarak gösterilen Liman Han'ın restorasyonu tamamlandı. İTO Başkanı Şekib Avdagiç, “Liman Han İstanbul'un ticaretinin, bilhassa dış ticaretinin şekillendiği hanlardan biri olmuştur. Biz restorasyon sonrası, buraya Odamızın diğer iki ayağını yani kültür ve eğitimi de ilave ettik” dedi.

Eminönü Yalı Köşkü Caddesi'nde Türk mimarisinin yüz akı mimar Vedat Tek imzalı Liman Han (ilk adı Mes'adet Han - mutluluk ve bahtiyarlık yeri), 2.5 yıl süren restorasyon çalışması ile yıkılmaktan kurtarıldıktan sonra kapılarını yeniden açtı. İstanbul Ticaret Odası'ndan (İTO) yapılan açıklamaya göre, 1900'lerin başında inşa edilen ve döneminin tüm özelliklerini barındıran şaheser niteliğindeki Liman Han, Koruma Kurulu'nun onayladığı restorasyon projesi ile uzmanlar eşliğinde İTO tarafından yeniden ayağa kaldırıldı. Bir dönem kötü zemin sebebiyle boğaz yönüne kayan ve bu sebeple tehlike oluşturan tarihi han, ön cephesi ve değerli çini, mermer, ahşap doğrama ve demir ferforjeleri ile dikkati çekiyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İTO Başkanı Şekib Avdagiç, tarihi Liman Han'ın ön cephesini, tıpkı Barselona'daki, Paris'teki binalar gibi aynen muhafaza ettiklerini söyledi. Avdagiç, “Hem dış duvarını hem de içindeki tarihsel unsurları koruyarak, milli mimari akımının öncüsü mimar Vedat Tek'e karşı vefa borcumuzu ödüyoruz” ifadesini kullandı.

İTO Başkanı Avdagiç, “Mülkiyeti İTO'ya ait olan Liman Han'ı söz verdiğimiz gibi dünyanın nadide bir kültür-sanat ve araştırma mekanı haline dönüştürüyoruz. Tarihi han, İTO'nun restorasyondaki ustalığının bir ürünü olmakla kalmayacak, artık ilim ve kültür hayatımıza hizmet edecek faaliyetlere de ev sahipliği yapacak” dedi.

İTO Stratejik Araştırmalar Merkezi ve Dersaadet Kütüphanesi

Liman Han'ı tekrar mesadet, mutluluk mekanı haline getirmeyi amaçladıklarını belirten Avdagiç, şunları söyledi: “Bu bina, eğitim ve kültür birimlerimizle şenleniyor. Hemen giriş katta, Kitap İstanbul adını verdiğimiz, yayınlarımızın satışa sunulduğu mağazamız yer alacak. Yan tarafında Cemile Sultan Kafemiz bulunacak. Asma katta, İTO yayınlarımız sergilenecek. Birinci katta ise kütüphanemizi yeniden açıyoruz. Dersaadet Kütüphanesi adını verdiğimiz burada, ticaret ve ekonomi yayınlarımız, koleksiyonlarımız yer alacak. İkinci katta ise İTO'nun elinde bulunan ve topladığı nadir İstanbul eserleri teşhir edilecek. Üçüncü ve 4. katlarımızda, tarafımızdan kurulan İTO Stratejik Araştırmalar Merkezi yer alacak.”

Avdagiç, Liman Han'ın hem ticaret, hem kültür, hem de eğitim hayatımız için önemli bir eser olduğuna vurgu yaparak, şunları söyledi:

“Bu üç sözcüğü özellikle birbiri ardına zikrettim. Çünkü bu yıl, 140'ncı yılını kutladığımız İTO, üç sac ayak üzerine kurulmuştur. Birincisi ve ana görev alanımız; adımızın gereği ticarettir. İkincisi eğitimdir ki, kuruluşumuzun ertesi gününden itibaren mesleki eğitimle kendimizi vazifeli saydık ve Sultanahmet Ticaret Mektebi'ni himayemize aldık. Üçüncüsü ise kültürdür, kitaptır. Yine, açılışımızdan 3 yıl sonra matbaa kurup kültür hayatımızı zenginleştiren kitap ve dergi yayıncılığına başladık. Bugün açılışını yaptığımız Liman Han ise İTO'nun bu üç özelliğini uhdesinde barındıran tek eserdir. Liman Han, açıldığı günden beri önemli tacirlere ev sahipliği yapmıştır. İstanbul'un ticaretinin, bilhassa dış ticaretinin şekillendiği hanlardan biri olmuştur. Biz restorasyon sonrası, buraya Odamızın diğer iki ayağını yani kültür ve eğitimi de ilave ettik.”