Tarihi maçta Arjantin yarı finalde!

FIFA 2022 Dünya Kupası Çeyrek Final müsabakasında Arjantin, Hollanda'yı penaltılarda 4-3 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Arjantin yarı final maçında Hırvatistan ile karşılaşacak.

Katar'da düzenlenen FIFA 2022 Dünya Kupası'nda çeyrek final müsabakaları oynanırken, Arjantin, Hollanda ile karşılaştı. Mücadelenin ilk golünü Arjantin'de Molina, 35. dakikada kaydetti. İlk yarı Güney Amerika temsilcisinin üstünlüğü ile tamamlandı. İkinci yarı 73. dakikada Arjantin'in yıldızı sahneye çıktı. Messi, kullandığı penaltı atışını gole çevirdi ve takımını 2-0 öne geçiren golü kaydetmiş oldu. 83'te Hollanda farkı 1'e indiren golü buldu. Beşiktaş'ta forma giyen Wout Weghorst, meşin yuvarlağı filelere göndererek takımının ilk golüne imza attı. Turuncularda Weghorst, normal sürenin uzatma dakikalarında takımını maça bağlayan golü kaydederek skoru 2-2 yaptı. Karşılaşmanın normal süresi 2-2'lik beraberlikle tamamlandı. Uzatma devrelerinde de gol olmayınca müsabaka penaltı atışlarına taşındı.

Arjantin penaltılarda turladı

Penaltı atışlarında Hollanda'nın ilk penaltısını Van Dijk kaçırdı. Turuncuların ikinci penaltısını kullanan Berghuis de penaltı atışını gole çevirmeyi başaramadı. Hollanda'nın kaçan iki penaltısının ardından Arjantin'de ise Enzo Fernandez penaltıyı atamayan isim oldu. Penaltılar sonucunda Arjantin 4-3'lük skorla yarı finale yükselip, Hırvatistan'ın rakibi olmuş oldu.