"Tarihi romanlaştıran yazar" Esenler'de anıldı

Esenler Belediyesi, kaleme aldığı romanlarla tarihe yerli ve milli bir bakış açısı kazandıran, unutulan değerleri yeniden hatırlatan tarihçi, yazar ve felsefeci Mehmed Niyazi Özdemir'i vefatının 5'nci yılında “Tarihi Romanlaştıran Yazar” başlıklı panel ile andı.

Esenler Belediyesi, Türkiye'nin önemli tarihçilerinden biri olan Mehmed Niyazi Özdemir'i vefatının 5. yılında “Tarihi Romanlaştıran Yazar” adlı panelle andı. Kaleme aldığı romanlarda milli meseleleri ve Türkiye'nin sosyal yapısını inceleyen yazarı, Prof. Dr. Mehmet Güneş, Doç. Dr. Necmettin Özmen, Ekrem Ayyıldız ve Can Alpgüvenç anlattı. Programın moderatörlüğünü ise şair ve yazar Özcan Ünlü üstlendi. Programa Özdemir'in yakınları ve sevenleri de katıldı. Programda katılımcılara Özdemir'in eserleri armağan edildi. Program sonunda Esenler Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Hüseyin Cerrahoğlu panelistlere çiçek verdi.

Romanları hak ettiği ilgiyi görmedi

Program moderatörü, şair ve yazar Özcan Ünlü, “Mehmed Niyazi Özdemir, bizdendir. Yerlidir. Onun tarih bilinci İlber Ortaylı ve Yılmaz Öztuna gibi isimlerle aynıdır. Mehmed Niyazi'yi tam anlamıyla tanımıyoruz. O eserlerini çoğu zaman elle yazardı. Çalışmalarına ciddi mesailer ayırırdı. Esenler Belediyesi'nin burada çok önemli bir şey yaptığını düşünüyorum. Bugün buradaki en az 200 kişinin zihninde Mehmed Niyazi ismi bir fotoğraf karesi olarak yerleşti” diye konuştu. Prof. Dr. Mehmet Güneş ise Mehmed Niyazi'nin çok yönlü bir fikir adamı ve tarihçi olduğunu kaydederek “Mehmed Niyazi'nin hayatı eserlerine, eserleri hayatına karışmış bir isim. Onunla 2000 yılında tanıştım. Mehmed Niyazi'yi var olma kavgasıyla tanıdım. Romanları hak ettiği ilgiyi görmedi. Burada bizim de suçumuz ve kabahatimiz var. 2018 yılında ani bir şekilde aramızdan ayrıldı. Onun eserleri herkese okutulmalı” ifadelerini kullandı.

Son 100 yıla odaklandı

Mehmed Niyazi Özdemir'in tarihi roman anlayışı üzerine bir sunum gerçekleştiren Doç. Dr. Necmeddin Özmen ise “Özdemir'in eserlerini tekrar tekrar okudum. Son dönemlerde uydurarak yazma modası var. Mehmed Niyazi'de böyle bir şey yok. Tüm eserleri, ciddi bir emeğin mahsulüdür ve gerçektir. O, ekseriyetle kütüphanede çalışır ve orada adeta kaybolurdu. Türk milletinin yakın geçmişini bilmesi gerektiğini söyler ve özellikle son 100 yıla odaklanırdı. Ciddi tarihi romanların yazıldığı günün rönesansımız olacağını söylerdi. Ona göre tarihi romanlarla milli bir atmosfer teşekkül edecek ve çocuklarımız da onu soluyarak büyüyecektir. Çocuklar geçmişini bilecek, orada kendine lazım olanı alacak ve geleceği görüp yürüyecektir. Mehmed Niyazi Özdemir'in ‘Çanakkale Manşeri' adlı eserinden 20 roman çıkar. Mehmed Niyazi masa başı romancısı değildi. Bizzat Plevne'ye, Çanakkale'ye giderek eserlerini yazdı” dedi.

Çanakkale onun eserleriyle tanındı

Ekrem Ayyıldız ise Mehmed Niyazi Özdemir ile 1991-1992 yıllarında tanıştığını belirterek “Beyazıt Devlet Kütüphanesinde yazarlık çalışmalarını yürütürdü. Alman disipliniyle çalışırdı. Sohbeti o kadar lezzetliydi ki onun gibi anlatan yoktu. Mehmed Niyazi abi muhakkak belgelere riayet eden, araştıran, hiçbir meseleye ideolojik yaklaşmayan biriydi. Herkesi sabırla dinlerdi. Mehmed Niyazi, Nurettin Topçu, Peyami Safa ve Necip Fazıl Kısakürek gibi isimleri görmüş ve onlarla büyümüş birisiydi. O nasıl bu isimleri dinleyerek bir şeyler öğrendiyse biz de onu dinleyerek çok şey öğrendik. Çanakale onun eserlerinden önce bu kadar tanınır değildi. Sadece okullarda birtakım törenler yapılırdı. Fakat onun romanlarından sonra Çanakkale'ye akın akın gidişler başladı. Çanakkale'nin şiirini Mehmet Akif, romanını ise Mehmed Niyazi yazdı” diye konuştu.

Gerçek bir vatanseverdi

Mehmed Niyazi Özdemir'in çeyrek asırlık dostu Can Alpgüvenç ise şunları kaydetti:

“17 senemiz birlikte geçti. Hayatı kütüphanede geçerdi. Bu gençliğe, insanlara hizmet vermeye çalıştı. Tarih ve edebiyat bize ait en önemli bir unsurlardır. Kendi örfümüzü, geleneklerimizi, musikimizi medeniyetimizi, sanatımızı, mimarimizi, nişanlarımızı, düğünlerimizi yani her şeyimizi tarihten öğreniyoruz. Tarih bilmezsek neyi, nasıl öğreneceğiz? Batı bizi bundan soyutlamak istiyor. Geçmişini bilmeyen geleceğini bilemez. Mehmed Niyazi, tarih romancılığında zirve isimdir. Lütfen kendi tarihinizi merak edin. Bu merakınızı en çok tatmin edecek roman Mehmed Niyazi'nindir. Onun eserlerini okuyun. Mehmed Niyazi gerçek bir vatansever, tevazu sahibi, çalışkan, vefalı, sizden bizden biriydi. Esenler Belediyesi'ne böyle bir program gerçekleştirdikleri için teşekkür ediyorum.”