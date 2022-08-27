Tarihi Seyitnizam çeşmesi yeni yerinde tekrar hayat bulacak

Zeytinburnu Seyitnizam Mahallesi'nde bulunan tarihi çeşme Kültür Varlıkları Koruma Kurulu kararı ile taşınıyor. Zeytinburnu Belediyesi tarafından hassasiyetle yürütülen çalışmalar neticesinde Seyitnizam Çeşmesi özgün haliyle yeniden hayat bulacak.

Son Dönem Osmanlı eserlerine ait tarihi Seyitnizam Çeşmesi, Zeytinburnu Belediyesi tarafından yan tarafında bulunan parsele taşınıyor. Yıllar içerisinde kentsel değişimler sonucu yolda kalan tarihi eserin; vakıf envanterinden düşmesi üzerine Zeytinburnu Belediyesi çeşmeyi yeniden yaşatmak adına taşıma kararı aldı. Daha önce restorasyon projelerinin de onaylı olduğu Seyitnizam Çeşmesi için Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından da onay çıktı.

‘Seyitnizam Çeşmesi, dış etkenlere açık hale gelmişti'

Çalışmalar hakkında açıklama yapan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, “İlçemizde bulunan tarihi Seyitnizam Çeşmesi'ni yan tarafında bulunan parsele uzmanlar eşliğinde taşıyoruz. Bu çeşme bir duvar çeşmesidir ancak zamanla duvar kalmadığından dış etkenlere açık bir hale gelmişti. Rekonstrüksiyonunu yaparak eski haline getirmeyi planlıyoruz. Eser, bir hazireyle yan yana geldiğinde daha tanımlı bir köşe haline gelecek. İşlemleri oldukça hassas bir şekilde yürütüyoruz. Çalışmalarımız tamamlandığında bu değerli eser inşallah özgün haliyle Zeytinburnu'nda yeniden hayat bulacak” dedi.

Seyitnizam Çeşmesi, tek yüzlü duvar çeşmesi olup, yuvarlak kemerli bir nişe sahiptir. Kemerin kilit taşında bir rozet, cephesinin üst kısmında saçak biçiminde silme mevcuttur. Arkasında tuğla örgülü dörtgen haznesi bulunmaktadır. Yapının kitabesi yoktur. Silivrikapı ve Mevlanakapı çıkışının Çırpıcı güzergahı üzerinde, döneminde kavşak nokta teşkil ettiğinden, halk arasında ayrılık çeşmesi olarak adlandırılmıştır.