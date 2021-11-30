Tarihi Sinagog Millet Kütüphanesi olarak hizmet vermek için gün sayıyor

Beyoğlu'nda bulunan Tarihi Esgher Sinagogu'nda başlatılan restorasyon çalışmalarında sona gelindi. Kısa süre içerisinde açılması planlanan tarihi yapı, Beyoğlu Belediyesi Hasköy Gençlik Merkezi ve Millet Kıraathanesi olarak hizmet verecek.

Beyoğlu Hasköy Sahilde, Haliç'in yanı başında bulunan ve yıllardır nargile kafe olarak kullanılan Tarihi Esgher Sinagogu'nun ihya edilmesi amacıyla başlatılan restorasyon çalışmalarında sona gelindi. Tarihi yapının iç kısmında yürütülen restorasyon çalışmaları tamamlandı. Dış kısımda ise zemin döşemesi ve çevre düzenlemesi yapılıyor. Aslına uygun bir şekilde tarihi dokusuna zarar verilmeyecek şekilde restore edilen tarihi eser, kısa süre içerisinde Beyoğlu Belediyesi tarafından 'Hasköy Gençlik Merkezi ve Millet Kıraathanesi' olarak vatandaşların hizmetine sunulacak.

Restorasyon çalışmasında sona gelindi

Çalışmaları yerinde inceleyen Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, restorasyon çalışmalarında sona gelindiğinin müjdesini vererek, “Hasköy Gençlik Merkezi ve Millet Kıraathanemizin, yani tarihi Esgher Sinagogu'nun iç kısmında yürütülen restorasyon çalışmaları tamamlandı. Dış kısımda ise zemin döşemesi ve çevre düzenlemesi yapılıyor” dedi.

Gençlerin yeni buluşma noktası olacak

Başkan Yıldız, “En kısa zamanda bütün Beyoğluluların hizmetine sunacağımız tarihi yapı, geniş yelpazeli kütüphanesi, okuma ve sohbet alanlarıyla, üniversiteler bölgesi olarak bilinen Hasköy'de özellikle gençlerin yeni buluşma noktalarından birisi haline gelecek. Bunun için şu anda büyük bir gayret gösteriyoruz. Burada gençlerimizle buluşacağımız günü büyük bir sabırsızlıkla bekliyoruz“ şeklinde konuştu.