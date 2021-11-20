540 çeşme, 46 sebil ve 23 su terazisine ev sahipliği yapan Fatih Belediyesi'nin düzenlediği Su Sempozyumu sona erdi.

Fatih Belediyesi tarafından tarihi su yapılarının, şehir, kültür, mimari, edebiyat, din ve toplum açısından değeri, günümüzdeki kullanım durumları ve işlevlendirmeleri, mevcut sorunlar ve koruma önerileri gibi konuların ele alındığı, iki gün süren "Tarihi Su Kültürü ve Yapıları Sempozyumu" sona erdi. Fatih Kültür Sanat Merkezi'nde (FKSM) gerçekleşen sempozyum kapsamında; Mimar Sinan'ın Su Yapıları, Su Medeniyetimizi İnşa Eden Unsurlar gibi başlıkların yanı sıra, sebil kitabelerinden İstanbul çeşmelerine, çukur bostanlardan, sarnıçlara kadar geçmişten günümüze su kültürü ve yapıları geniş bir şekilde ele alındı.

“Su kültürünü akademik düzlemde ele kayda aldık”

Fatih Belediyesi olarak ilçedeki tarihi su yapılarını, diğer kültürel miraslarında olduğu gibi koruma altına aldıklarını vurgulayan Belediye Başkanı M. Ergün Turan, “İstanbul, su medeniyetinin en şahane yapılarla; kemerler, sarnıçlar, maksem, sebil ve çeşmelerle billurlaştığı bir şehir. Kimi gösterişli kimi nakışlı irili ufaklı bu yapıların her biri, tarih boyunca, suya kavuşmak için verilmiş büyük bir mücadeleyi anlatıyor aslında. Suyu aziz tutan ecdadımızdan yadigâr bu su yapıları, hem şehrimizin tarihini aydınlatan belge niteliğinde hem de mimarimizin en nadide örnekleri arasındalar. Kültürel Miras Koruma Müdürlüğümüz bünyesinde Fatih'teki su yapılarını titizlikle restore ederken bu önemli konuyu akademik bir düzlemde de ele almak istedik. Bu çerçevede düzenlediğimiz Tarihî Su Kültürü ve Yapıları Sempozyumu'nda alanında otorite isimlerin sunumlarını, bilgi ve tecrübelerini paylaşma imkanı bulduk ve akademik bir düzlemde kayda almayı hedefledik” dedi.

Sempozyumda, Prof.Dr. M. Hüsrev Subaşı, Prof.Dr. Suphi Saatçi, Prof.Dr. Ahmet Kala, Prof. Dr. Ahmet Sacit Açıkgözoğlu, Sanat Tarihçisi Hayri Fehmi Yılmaz gibi isimler de yer aldı.