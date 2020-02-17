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Tarihi surlar ve çeşmenin üzerindeki oteller yıkıldı

Fatih’te tarihi sur kalıntıları ve tarihi çeşmenin üzerinde bulunan 5 katlı otel ile 4 katlı pansiyonun yıkımı yapıldı.

Fatih'te tarihi sur kalıntıları ve tarihi çeşmenin üzerinde bulunan 5 katlı otel ile 4 katlı pansiyonun yıkımı yapıldı.


Fatih'te tarihi sur kalıntıları ve tarihi çeşmenin üzerinde 1960'lı yıllarda yapıldığı anlaşılan ve büyük tepki çeken 5 katlı otel ile 4 katlı pansiyonun yıkımı gerçekleştirildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın incelemeleri sonucu verilen talimatla Fatih Belediyesi ekipleri binaların yıkımını yaptı. Yıkım çalışmaları havadan drone ile de görüntülendi. Binaların iç tarafına doğru yapılan yıkım işleminin ardından zemininde toplanan molozlar, tarihi yapıya zarar vermeden kaldırılacak. Yıkım çalışmalarının ardından tarihi surun uzantısı ve çeşmenin bakım çalışmalarına başlanacağı belirtildi.

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