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Tarihi Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde sessizlik hakim

Korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında bu hafta ikinci kez uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından İstanbul’un en işlek mekanlarından tarihi Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’de sessizlik hakim oldu.

Korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında bu hafta ikinci kez uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından İstanbul'un en işlek mekanlarından tarihi Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'de sessizlik hakim oldu. Tarihi sessizlik havadan drone ile de görüntülendi.


İçişleri Bakanlığınca ikinci kez 2 gün süreyle sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesinin ardından Taksim Meydanı tarihi günlerinden birini yaşadı. Her gün binlerce yerli ve yabancı turistin geldiği Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi adeta sessizliğe büründü. Meydan ve İstiklal Caddesi'nde polis ekipleri dışında kimsesin kalmadığı görüldü. Taksim ve İstiklal Caddesi'nde tarihi sessizlik, drone ile havadan görüntülendi.

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