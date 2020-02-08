Tarihi yarım ada gelinliğini giydi

Sultanahmet Camii, Ayasofya ve Topkapı Sarayı'nı kaplayan beyaz örtü görüntü havadan görüntülendi.

İstanbul'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı kentin birçok alanını beyaza bürüdü. Sultanahmet Meydanı kaplayan beyaz örtü eşsiz manzarasıyla büyüledi. Sultanahmet Camii, Ayasofya ve Topkapı Sarayı'nın üzeri beyaz örtü ile kaplandı. Yer yer güneş açarken kısa süre içerisinde de tekrar kara bulutların tarihi yarımadanın üzerine gelmesi kartpostallık görüntüler oluşturdu. Beyaz örtü de havadan görüntülendi.