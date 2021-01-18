Tarihi Yarımada'da hayran bırakan kar manzarası

Sultanahmet Camii ve çevresinde oluşan kar manzarası havadan görüntülendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından hafta sonu İstanbul'da kar yağışı etkili olmuştu. Sabah saatlerinde de megakentte kar yağışı devam etti, vatandaşlar güne beyaz örtüyle uyandı. Megakenti saran beyaz örtü Tarihi Yarımada'da hayran bırakan manzaralar oluşurdu. Sultanahmet Camii ve çevresinde oluşan kar manzarası havadan görüntülendi. Havadan çekilen görüntüler kartpostallık manzaralar oluşurdu. Öte yandan Çemberlitaş'ta tramvayın bembeyaz karlar arasında ilerlediği anlar kameraya yansıdı.