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Tarihi yarımadada karın tadını turistler çıkardı

İstanbul’u etkisi altına alan kar yağışıyla birlikte kartpostallık görüntülerin oluştuğu tarihi yarımada da karın tadını kısıtlamadan muaf olan turistler çıkardı.

İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışıyla birlikte kartpostallık görüntülerin oluştuğu tarihi yarımada da karın tadını kısıtlamadan muaf olan turistler çıkardı.


İstanbul'u dün akşam saatleri itibariyle etkisi altına alan kar yağışı etkisini arttırdı. Vatandaşlar sabaha kenti beyaz örtüyle kaplayan yağış ile uyandı. Vatandaşlar, korona virüs ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle karı pencerelerinden izlerken, karın tadını turistler çıkardı. Kısıtlamadan muaf olan turistler tarihi yarımadaya giderek, beyaz örtüyle kaplanan yarımadayı doyasıya gezdi.

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