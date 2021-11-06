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Tarihi yarımadada masalsı sis görüntüleri

İstanbul’da etkili olan sis, tarihi yarımadada kartpostallık görüntüler oluşturdu.

İstanbul'da etkili olan sis, tarihi yarımadada kartpostallık görüntüler oluşturdu. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin sis bulutu altında adeta kaybolduğu anlar havadan görüntülendi.


İstanbul'da etkili olan yoğun sis, tarihi yarımadada kartpostallık görüntüler oluşturdu. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ve Sultanahmet Camii sis bulutu altında adeta kayboldu. Tarihi yarımadayı kaplayan sis bulutunun oluşturduğu masalsı anlar, drone ile havadan görüntülendi.

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