Tarihi yarımadada masalsı sis görüntüleri

İstanbul'da etkili olan sis, tarihi yarımadada kartpostallık görüntüler oluşturdu. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin sis bulutu altında adeta kaybolduğu anlar havadan görüntülendi.

İstanbul'da etkili olan yoğun sis, tarihi yarımadada kartpostallık görüntüler oluşturdu. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ve Sultanahmet Camii sis bulutu altında adeta kayboldu. Tarihi yarımadayı kaplayan sis bulutunun oluşturduğu masalsı anlar, drone ile havadan görüntülendi.