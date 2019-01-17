Tarihi yarımadadaki hanlarda 7 milyonluk soygun yapan çete çökertildi

İstanbul, Fatih'te tarihi hanlarda gerçekleşen hırsızlık anları kameralara yansırken esnafı 7 milyon lira zarara uğratan hırsızlık çetesi çökertildi.

İstanbul, Fatih'te bulunan hanlara girerek hırsızlık yapıldığı ihbarını alan ekipler harekete geçti. Tekstil ürünlerini satışı yapılan Yenihan'da Kasım ayında gerçekleşen hırsızlık olayının ardından güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler kimlik bilgilerinin tespit etmek için çalışmalara başladı. Kamera kayıtlarını inceleyen ekipler kimlik bilgilerini tespit ederek şüphelilerin peşine düştü. Ekiplerin peşine düştüğü şüphelilerin kendilerine ‘Ayanlar' adı veren hırsızlık çetesi olduğu ortaya çıktı. Çete liderinin yardımcısı olduğu tespit edilen Bayram Y.'nin cezaevinden yeni çıktığı ve örgütü tekrar bir araya getirerek hırsızlık olaylarına başladığı öğrenildi. Yaklaşık 2 ay içerisinde şüphelilerin toplam 5 hana girerek ve han esnafını 7 milyon lira zarara uğratması üzerine ekipler takibi sıklaştırdı. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda şüpheliler son hırsızlıklarından evlerine döndüğü esnada çaldıkları malzemelerle birlikte yakalandı.

- Kılık değiştirip keşif yaptılar, pazar günü soydular

Hırsızlık Büro Amirliği tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucunda yakalanan 1'i kadın 9 kişi gözaltına alınarak Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Gözaltına alınanlar arasında çete lideri Mazlum T., eşi Merve T. ve çete içerisinde yardımcı pozisyonunda Bayram Y.'nin yanı sıra çetenin kasası durumunda olan Yüksel A.'nın olduğu öğrenildi. Şüpheliler ilk olarak hedef aldıkları iş yerlerine kılık değiştirerek keşif yaptıkları kaydedildi. Keşfin ardından iş yerlerinin kapalı olduğu Pazar günleri çatıdan girerek hırsızlık yaptıkları ortaya çıktı. Çetenin dikkat çekmemek için Pazar günlerini özellikle seçmesi ise dikkat çekti. Yanlarında getirdikleri matkap ve murç yardımıyla iş yerlerinin kapılarını kırarak kasaları patlattıkları belirtildi. Kullandıkları yöntemle Yenihan, Pamirhan, Gümüşhan ve Erciyeshan başta olmak üzere yaklaşık 100 iş yerini soydukları ifade edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemleri yapılan Mazlum T.i Merve T., Bayram Y.,Mikail Ç., Hüseyin O., Hamza T., Mesut A. ve Yüksel A.'nın hırsızlıktan çok sayıda suç kaydı çıktı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler hakim karşısına çıkarılmak üzere adliyeye sevk edildi.