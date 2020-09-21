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Tarihi Yedikule Hisarı restore ediliyor

Fatih Belediyesi tarafından İstanbul surlarının fetihten sonra eklenen kısımlarının yer aldığı Yedikule Hisarı ve zindanları restorasyon sürecine giriyor.


Fatih Belediyesi'nin mülkiyetindeki İstanbul'un simge eserlerinden biri olan ve Bizans'tan Osmanlı'ya kadar pek çok medeniyete ev sahipliği yapan Tarihi Yedikule Hisarı, şehrin tarihsel dokusuna uygun bir restorasyon sürecine giriyor. Dünyanın en eski açık hava müzelerinden biri olan Tarihi Yedikule Hisarı restorasyon ile birlikte kademe kademe halkın kullanımına açılacak.


Restorasyon sürecinin detayları Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan tarafından Perşembe günü düzenlenecek basın toplantısıyla duyurulacak.

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