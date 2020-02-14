Tarihimizde iz bırakan koleksiyonlar sergilenecek

Türkiye'nin yetkin temsilcilerine ait yapıtların yanı sıra farklı anlayış ve tekniklerle üretimde bulunan yabancı sanatçıların da eserleri sanatseverlerle buluşacak.

19. ve 20. yüzyıla damga vuran, İstanbul'da yaşam sürmüş ya da kentle yolu kesişmiş Felix Ziem, Leonardo De Mango, Amedeo Preziosi ve J. Warnia Zarzecki gibi yetkin oryantalistlerin yapıtlarını içeren ve değerli koleksiyoncu Erol Makzume Koleksiyonu'ndan derlenen; ‘Resimde Oryantalizm ve Doğu'nun Kapısı İstanbul' başlıklı seçki, ‘Merey Koleksiyonu Işığında İbrahim Çallı'nın Fırçasından Genç Cumhuriyet ve Kadın' konulu sergilemenin yanı sıra Dikici Koleksiyonu'nda yer alan ve II.Abdülhamit Dönemi'nin saray ressamlarından Fausto Zonaro'nun başyapıtlarından ‘İnci Dizen Kız', İstanbul Sanat ve Antika Fuarı'nda sanatseverlerle buluşacak.

İstanbul Sanat ve Antika Fuarı (IAAF) için geri sayım başladı. 20-23 Şubat tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenecek.