Tarık Aksar: “Gerekirse yabancı hakem takviyesi ile Süper Lig hakem sayısı arttırılmalıdır”

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında sahasında karşılaştığı Kayserispor ile 2-2 berabere kalan Ümraniyespor'da müsabakanın hakemi Burak Şeker'in konuk ekip lehine verdiği penaltı kararına tepkiler sürüyor. Kırmızı-beyazlılarda Başkan Tarık Aksar, yaptığı yazılı açıklama ile Süper Lig'deki hakem sayısının kısıtlı olmasına ve bunun ortaya çıkardığı problemlere değindi.

Başkan Aksar, 'Türk futbolu kabuk değiştirirken paydaşımız olan Merkez Hakem Kurulu'nun durumu nedir?' başlıklı yazısında şu cümlelere yer verdi:

“Mehmet Büyükekşi ve ekibinin Türkiye Futbol Federasyonu'nun yönetimine seçilmesiyle beraber, Türk futbolunu geliştirmek, marka değerini artırmak ve kulüplerin isteklerini karşılamak için büyük bir çaba içinde olduğunu gözlemlemekteyim. Ancak Süper Lig'de maç yöneten ve VAR'da görevlendirilen hakemler ile ilgili maalesef aynı duyguları paylaşamıyorum.

Merkez Hakem Kurulu ve Süper Lig hakemleri ilgili kulüplerimizin yaşadığı sorunlar yıllarca birikmiş, paspas altına süpürülmüş ve uzun soluklu görüşülmesi gereken problemler olduğu aşikardır. Bu problemlerin Merkez Hakem Kurulu'nda köklü bir değişimin, bir zihniyet dönüşümün olmadan çözülmesinin de mümkün olduğunu düşünmemekteyim.

Süper Lig'in 3'ü FIFA kokartlı toplam 23 hakemle oynatılması ve bu kurullarda bazı paydaşların 40-45 sene gibi uzun süreler bilfiil görev alması şaşılacak bir durumdur. Hakem sayısının bu kadar sınırlı kalması, sporun her dalında evlatlarımız yetişirken bu camiaya yeni isimlerin neden katılmadığını sorgulamama ve birilerinin genç hakemlerimizin yetişmesini engellediğini düşünmeme yol açtı.

İvedilikle FIFA kokartı alabilecek yetkinlikte, maddi ve manevi refahları tesis edilmiş, adil karar vermekten çekinmeyecek yeni Türk hakemleri yetiştirilmeli, bu geçiş döneminde de gerekirse yabancı hakem takviyesi ile Süper Lig hakem sayısı arttırılmalıdır.”