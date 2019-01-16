Tarık Çamdal, Galatasaray'dan dakikada 8 bin 755 TL kazandı

Galatasaray'da 42 resmi maçta görev alan Tarık Çamdal, sarı-kırmızılı formayla 2950 dakika sahada kaldı. 27 yaşındaki futbolcu, bu süre zarfında sarı-kırmızılılardan dakikada 8 bin 755 TL gelir elde etti. Tarık'ın Galatasaray'a maliyeti ise bonservis bedeli, yıllık ücretler ve maç başı kazançlarla birlikte toplam 39 milyon 128 bin 160 TL oldu.

Galatasaray, uzun süredir yollarını ayırmak için uğraştığı Tarık Çamdal'ın sözleşmesini tek taraflı olarak feshetti. Tarık, 2014-2015 sezonunun başında 4 milyon 750 bin Euro bonservis bedeli karşılığında Eskişehirspor'dan transfer edilmişti.

4.5 sezonda 42 maç oynadı

Tarık Çamdal, Galatasaray'da geçirdiği 4.5 sezonda toplam 20 Spor Toto Süper Lig, 17 Ziraat Türkiye Kupası ve 5 UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam 42 resmi müsabakada görev aldı. 27 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı forma ile gol atamazken, asist de yapamadı. Çamdal 42 müsabakanın 32'sinde ise ilk 11'de forma giydi. Bu sezon kadro dışı kalan, geçtiğimiz sezon sadece 3 Türkiye Kupası maçında görev alan Tarık, 2016-2017 sezonunda da eski takımı Eskişehirspor'da kiralık olarak forma giydi.

Tarık Çamdal, Galatasaray'da yaptığı anlaşmaya göre Euro üzerinden alacağı ücretleri, oynadığı sezonda belirlenen tarihteki TL kuru üzerinden Türk Lirası şeklinde aldı. 2014-2015 sezonunda 22 maçta ilk 11'de oynayan Çamdal, maç başı kazandığı 10 bin Euro karşılığında toplam 220 bin Euro elde etti. O sezon 1 milyon 177 bin Euro yıllık ücret alan Çamdal, Türk Lirası olarak maç başı ücretlerden 616 bin TL, yıllık ücret olarak da 3 milyon 295 bin 600 TL kazandı. Tarık'ın bu sezonki toplam kazancı 3 milyon 911 bin 600 TL oldu.

Kiralık gitti

2015-2016 sezonunda 8 kez 11'de görev alan Çamdal, 80 bin Euro kazandı. 1 milyon 284 bin Euro garanti ücret alan Tarık Çamdal, toplamda da 1 milyon 364 bin Euro karşılığı olarak 3 milyon 982 bin 880 TL kazanç elde etti. Bir sonraki sezon Galatasaray ile olan anlaşmasıyla 1 milyon 391 milyon Euro kazanacak olan Tarık, eski takımı Eskişehirspor'a kiralandı. Sarı-kırmızılılar bu futbolcunun yıllık ücretinin 1 milyon Euro'sunu ödedi. Tarık, Galatasaray'dan o günün kuru ile 3 milyon 280 bin TL gelir elde etti.

Geçen sezon 3 maçta oynadı

2017-2018 sezonunda Galatasaray forması ile ligde hiç oynamayan 27 yaşındaki futbolcu, Ziraat Türkiye Kupası'da 3 maçta sahaya çıktı. Yıllık 1 milyon 498 bin Euro garanti ücret alan Tarık, maç başlarından da 30 bin Euro kazandı. Galatasaray, Tarık'a geçen sezon, belirlenen anlaşma kuru karşılığında 6 milyon 50 bin 880 TL ödeme yaptı. Bu sezon başında kadroda düşünülmemesine karşılık takımdan ayrılmayan Tarık Çamdal'ın yıllık ücreti 1 milyon 605 milyon Euro'ydu. Sözleşmesi feshedilen Tarık, bu sezonun kuru üzerinden toplam 8 milyon 602 bin 800 TL para kazandı.

Tarık Çamdal'ın Galatasaray'dan aldığı ücretler şöyle:

2014-2015 sezonu 3 milyon 911 bin 600 TL

2015-2016 sezonu 3 milyon 982 bin 880 TL

2016-2017 sezonu 3 milyon 280 bin TL

2017-2018 sezonu 6 milyon 50 bin 880 TL

2018-2019 sezonu 8 milyon 602 bin 800 TL

Toplam: 25 milyon 828 bin 160 TL

Galatasaray'a maliyeti 39 milyon TL

Galatasaray'da 42 maçta görev alan Tarık Çamdal, sahada 2950 dakika kaldı. 27 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı forma altında dakikada 8 bin 755 TL kazandı. Galatasaray, Tarık için Eskişehirspor'a 4 milyon 750 bin Euro bonservis ödedi. Bu ücretin TL karşılığı ise o dönemin kuru ile 13 milyon 300 bin TL'ydi. Tarık'ın sarı-kırmızılılara maliyeti ise bonservis bedeli, yıllık ücretler ve maç başına ücretlerle birlikte toplam 39 milyon 128 bin 160 TL oldu.