Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, madencileri ve Binali Yıldırım'a ziyaret etti

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Azerbaycan'da geçirdikleri trafik kazasında yaralanan AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım ve koruma müdürü Oğuzhan Demirci'yi, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde ziyaret etti. Bakan Kirişci, daha sonra Bartın'daki maden ocağı patlamasında yaralanan ve tedavileri Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde devam eden 6 madenciyi ve yakınlarını ziyaret ederek durumları hakkında bilgi aldı.

“Hastalarımızın durumları gayet iyi”

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, “Son Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım'ı, İstanbul Milletvekilimiz Sayın Şamil Ayrım'ı ve araçta bulunan koruma görevlisi arkadaşımızı; 14 Ekim günü hepimizin canını yakan gerçekten bizleri çok üzün Bartın maden faciasında 41 kardeşimizin şehit olmasıyla sonuçlanan faciadan yaralı kurtarılan kardeşlerimizi ziyaret ettim. Bunlardan 1 tanesinin serviste, 5'inin de yoğun bakımda olduğu bilgisi zaten sizlerde de var. Hastalarımızın durumları gayet iyi. Hepsini de tek tek ziyaret ettim, tabii ki yoğun bakımda olanlar hariç; o da yapılmaması gereken bir ziyaret olduğu için. Onların da bilgisini koordinatör başhekimimizden aldık. Rabbim bir daha bu millete ve ülkeye Bartın faciası gibi facialar yaşatmasın” dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın geçirdiği kazanın önlerinde olduğunu belirten Bakan Kirişci, “O Seyahatte biz de vardık. En son Zengilan Havalimanı'nın açılışı ve oradaki bazı tarımsal tesislerin açılışı dolayısıyla biz de Azerbaycan'daydık. O konvoyda biz de vardık. Hemen önümüzde cereyan eden bir kazaydı. Tesellimiz burada bir can kaybının olmaması. Yaralı olarak ülkemize hastalarımızın getirilmiş ve tedavilerinin de burada veriliyor olması bizim şu anki en büyük tesellimiz, en büyük mutluluğumuz” ifadelerine yer verdi.