Tarımda devrim oluşturacak protokol imzalandı

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve Yeditepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Canan Aykut Bingöl tarafından imzalanan protokol töreninde Yeditepe Üniversitesi Kurucu ve Onursal Başkanı Bedrettin Dalan ve Yeditepe Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Yusuf Akgün de hazır bulundu. Büyükçekmece Belediye Başkanı Akgün, bilimsel gelişmelerin ışığında vatandaşın arazisinde daha fazla ürün elde etmeyi hedeflediklerini belirterek, “Üretimi bilimsel tarım üzerine oturtup hangi arazide, hangi toprakta ne üretilmesi gerektiğine üniversite karar verecek. İstanbul'da millet parsellerde 50 - 100 kat nasıl imar alırız derken biz tarım ve toprakla uğraşacağız. Yeditepe Üniversitesi ve Namık Kemal Üniversitesi bize bu konuda önemli katkı sağlayacaktır. Büyükçekmece Belediyesi, 78 bin dönüm arazide vatandaşımızın tarım uğraşını üniversitelerin katkısıyla, bilimsel gelişmelerin ışığında vatandaşımızın arazisinde daha fazla üretim elde etmesini sağlayacak. Elimizde o kadar büyük imkan var ki 1 dönümden 380-400 kilogram buğday yerine bir dönümden 650 kilogram buğday almak istiyoruz. Üreticilerin üye olduğu kooperatif kuruyoruz. Belediye de bunun içerisinde. Alımı toptan kooperatif yapacak Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu bunun için özel bir ekip oluşturdu. İstanbul'da kooperatif vasıtasıyla üreticiden direk tüketiciye ulaştırmayı hedefledik” dedi.

“Geleceğin tarım teknolojisini barındıran tek üniversiteyiz”

Yeditepe Üniversitesi Onursal Başkanı Bedrettin Dalan ise, “Geleceğin tarım teknolojisini Türkiye'de barındıran tek üniversiteyiz. Tarıma yönelik AB kuralları çok ciddi bir biçimde geliyor. Türkiye'nin buna hazır olması lazım. 15 yıldır bir mücadele veriyoruz. Dünyanın en gelişmiş tohum teknolojisine sahibiz. Dünyada 150 yıllık tohumu canlandırabilen tek teknoloji üniversitemizde var. Gübre konusunda da yaptığımız çalışmalar AB ve dünyanın 13 üniversitesi tarafından tasdik edildi. Organik gübre konusunda bütün dünyada en kaliteli gübre bizim elimizde var. Dünya Organik Gıda Komisyonu tarafından da tasdiklenmiştir. Bitki kültürü, doku kültürü laboratuvarlarını açtık ağaç ve bitkilerin sağlıklı ve genetik olarak yapılarını geliştirmek. Örneğin Türkiye'de fındık ağaçları eskimiş. Verim düşmüş, kalitesi düşmüş. Bunları yeni baştan çok daha kaliteli ve verimli bir hale dönüştürecek, tek bir yapraktan milyonlarca - milyarlarca ağaç üretebilecek teknoloji laboratuvarlarını kurduk. İnşallah Büyükçekmece Belediyesi ile yaptığımız işbirliği bütün Türkiye'ye model olur. Türkiye'nin elinde Avrupa'nın elinde olmayan teknoloji var. Buna Büyükçekmece'yle başlarız Türkiye'de bunu uygulamaya başlar” diye konuştu.

“Çok önemli bir yere sahip olacak”

Yeditepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Canan Aykut Bingöl, imzalanan protokolün sosyal sorumluluk projeleri için çok önemli bir yere sahip olacağını belirterek şunları söyledi:

“Eğitim kurumlarında sadece eğitim değil hizmete yönelik eğitim, sadece bilim değil hizmete yönelik bilim yapıyoruz. Onursal başkanımız bize her gün 'Bugün ne ürettiniz?' diye soruyor. Bizde elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz. Üniversitemizin hem öğrencilerine hem de öğretim üyelerine böyle bir kaynak oluşturduğunuz için size teşekkür ediyoruz.”