Tarımda Havza Modeli yaygınlaştırılmalı

Tüm dünyada 22 Mart'ta kutlanan “Dünya Su Günü” dolayısıyla Duru Bulgur Onursal Başkanı İhsan Duru, tarım sektörünü tehdit eden kuraklık tehlikesine dikkat çekti.

Her üç ülkeden birinin su kriziyle karşı karşıya olduğu dünyada doğal yaşamın sürmesi için ülkemizde ve küresel düzeyde atılan adımlara destek veren İhsan Duru, “Suyun Değeri” temasıyla kutlanacak olan “Dünya Su Günü” etkinliklerinin önemli bir farkındalığa hizmet ettiğini söyledi.

Suyun korunması için vakit kaybetmeden harekete geçilmesi gerektiğini vurgulayan Duru, “Ülkemizde gelecekte oluşabilecek tüm risklere karşı, vakit kaybetmeden tüm kişi ve kurumlarla iş birliği içinde suyumuzu korumak için harekete geçmeliyiz. Özellikle tarım sektörü özelinde riskleri en aza indirmek için bir an önce ülkemizde havza modelini yaygınlaştırmamız gerekiyor. Vahşi sulama yapan çiftçiler uyarılmalı ve bilinçlendirilmeli. Salma ve açık kanallar sistemiyle suların kullanıldığı baraj sularında su naklinin yer altına alınması ve çiftçiye planladığı ürün kadar su verilmesi gerekiyor. Bu noktada basınçlı sulama sistemine geçilmesi en doğru tercih olacaktır” şeklinde konuştu.

Yanlış ürün teşviki su kaynakları üzerinde baskı oluşturuyor

Sulama ve ürün teşvikleri konusunda da değerlendirmelerde bulunan İhsan Duru, “Bilindiği gibi Türkiye'nin en az yağış alan bölgelerinden biri, İç Anadolu Bölgesi. Ancak bu bölgede uzun yıllar boyunca mısıra teşvik verildi ve mısır ekimi yüzde 70'lerin üzerine çıktı. Bu durum taban sularında hızlı bir düşüş getirdi, akabinde obruklar oluştu. Bölgenin iklim koşulları gereği, buğday ve arpa ekimine ağırlık verilmesi gerekiyordu. Çünkü buğdayı 3 kere sulama ile alabilirken, mısırda ise Nisan ayının sonundan başlayarak, Ekim ayının sonuna kadar sulama yapılması gerekiyor. Havza modelinin bu bölgede hızla devreye alınması ve belirlenen ürünlerin haricinde başka hiçbir ürün ekilmesine izin verilmemesi ve teşvik sisteminin buna göre planlanması gerekiyor. Bölgemiz açısından buğday en önemli tarımsal üründür” dedi.