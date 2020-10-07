Tarımın geleceği için eğitime destek

GÜBRETAŞ, 2007'de başlattığı uygulamayla ziraat fakültelerinde eğitim gören belli sayıda ihtiyaç sahibi ve başarılı çiftçi çocuklarına eğitim bursu veren şirket, bu alandaki akademik çalışmaları teşvik etmek amacıyla yüksek lisans ve doktora öğrencilerine de burs imkanı sağlıyor.

Bitki besleme sektörünün ilk şirketi olmanın sorumluluğuyla tarımda verimliliği artırmak için bir yandan Ar-Ge çalışmalarıyla yenilikçi ürünler geliştirmeye devam eden GÜBRETAŞ, diğer yandan tesis yatırımlarını ve çiftçilere rehberlik eden bilinçli tarımı yaygınlaştırma faaliyetlerini sürdürüyor. Aynı zamanda yıllardır yürüttüğü sosyal sorumluluk projeleriyle tarım sektöründe nitelikli insan gücünü artırmayı ve ziraat mühendisliğini teşvik etmeyi amaçlayan şirket, ziraat fakültelerinde eğitim görüp ekonomik desteğe ihtiyacı olan belli sayıda çiftçi çocuğuna geri ödemesiz burs desteği veriyor.

2007 yılından beri lisans düzeyindeki öğrencilere verilen GÜBRETAŞ Eğitim Bursu'nun kapsamı, sektördeki akademik çalışmaların desteklenmesi amacıyla 2017 yılında genişletildi. Böylece ziraat alanında lisansüstü eğitim gören belli sayıda tezli yüksek lisans ve doktora öğrencisi de burs desteğinden yararlanabiliyor. 2020-2021 öğrenim döneminde Lisans düzeyindeki bursiyer öğrenciler için aylık 350 TL, Tezli Yüksek Lisans öğrencileri için 700 TL ve Doktora öğrencileri için bin 050 TL olarak belirlenen eğitim bursuna başvurular başladı.

Verilen bilgiye göre, şirketin eğitim bursuna başvurularda çiftçi çocuğu olma ve ziraat fakültelerinin Bahçe Bitkileri, Tarımsal Yapılar ve Sulama, Bitki Koruma, Tarla Bitkileri, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme ile Biyosistem Mühendisliği bölümlerinden birinde lisans veya lisansüstü programa ilk kez bu yıl kayıt yaptırmış olma şartları aranıyor.

Ziraat fakültesinin ilgili bölümlerini bu yıl kazanıp şirketin eğitim bursu desteğinden yararlanmak isteyen öğrenciler, 23 Ekim tarihine kadar şirketin internet sayfası üzerinden burs başvurusu yapabilecek.Öğrenim dönemi boyunca 9 ay ödemenin yapıldığı GÜBRETAŞ Eğitim Bursu başvuru sonuçları ise 13 Kasım tarihinde şirketin internet sitesi gubretas.com.tr'de açıklanacak.

“Tarımın yarınlarına yatırım yapıyoruz”

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan GÜBRETAŞ Genel Müdürü İbrahim Yumaklı, ziraat eğitiminin ülke tarihinde yerine ve önemine vurgu yaparak, “Ziraat eğitimi hususunda ülkemiz köklü bir geçmişe sahip. Ülkemizdeki ilk tarım yüksekokulu olan Halkalı Ziraat Mektebi 1846 yılında kurulmuş. Yani ülkemiz, küresel anlamda tarımda bilimsel metotların kullanılmaya başladığı dönemden itibaren bu gelişmeleri yakından takip ederek bu çerçevede 174 yıl önce bir ziraat yüksekokulu kurmuş. Dünyada hızla artan nüfusun gıda ihtiyacıyla birlikte tarım sektörü de giderek daha çok önem kazanıyor ve ekonomik hacmi büyümeye devam ediyor. Tarımsal üretimin önemli bir paya sahip olduğu ülkemizde 2007 yılında burs uygulamasını başlattığımızda sadece 14 üniversitenin ziraat fakültesi vardı. Gıda ve tarımın önemiyle birlikte ziraat fakültelerine olan ilginin artması sayesinde günümüzde bu fakültelerin sayısı 39'a ulaştı” dedi.

Tarımda bilgiye dayalı ve bilinçli tarımsal uygulamaların yaygınlaşarak verimlilik ve kalitenin yükseltilmesine yönelik çalışmalar yapan şirketin bu misyon doğrultusunda ziraat fakültelerine özel bir önem verdiğini belirten Yumaklı,“Akademik bilginin üretildiği üniversitelerimizde, tarımın gelişimine yönelik bilimsel yöntemlerin araştırılıp geliştirilmesi çok önemlidir. Bu nedenle şirket olarak ziraat fakülteleri ile yakın bir işbirliği halindeyiz. Bu fakültelerdeki değerli hocalarımızın bilgi ve tecrübelerini, örnek projeler ve eğitimlerle çiftçilerimize ulaştırıyoruz. Diğer yandan da tarımın geleceği olarak gördüğümüz ziraat fakültesi öğrencilerine burs desteği veriyoruz. Bu gençlerimiz eğitimlerini tamamladıklarında hem kendi ailelerine ve çevrelerine doğru tarım uygulamaları konusunda rehberlik ediyor, hem de içlerinden bazıları sektörel ve akademik kariyerle tarıma katkı sağlıyor. Önceki yıllarda GÜBRETAŞ Eğitim Bursu alıp bugün sektörde belli noktalara ulaşan gençlerimizi görmek, bize gurur ve umut veriyor” diye konuştu.

Burstan yararlanmak için iki önemli kriterden birinin,öğrencinin ailesinin tarımla uğraşması olduğuna dikkat çeken Yumaklı,“Şirketimizin burs desteği verdiği öğrencilerin, çocukluğundan beri toprakla iç içe büyüyen, toprağı tanıyan ve tarımsal faaliyetleri bilen gençler olmasına titizlik gösteriyoruz. Üniversiteyi tamamladıklarında her birinin ziraat mühendisi olarak ailesine ve sektöre katkı sağlamasını beklediğimiz bu öğrencilerimize verdiğimiz burs desteğini, ülke tarımının geleceğine yapılan bir yatırım olarak görüyoruz. Şirket olarak sektörde değişimin yolunun eğitim ve bilinçlenmeden geçtiğine inanıyoruz. Bu yeni kuşakların bilinçli tarım yöntemlerini öğrenip bulundukları çevrede uygulaması, Türkiye'nin tarımda güçlenip daha iyi noktalara gelmesine büyük katkılar sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.

“Çocuklarını ziraat alanında okutarak bu sektörde bilgi, bilim ve teknolojiyi etkin kullanan gençler yetiştiren çiftçi ailelere bu vesileyle teşekkür ediyoruz” diyen Yumaklı, şirketin bu sosyal sorumluluk projesi kapsamında2007'den beri 500'e yakın ziraat fakültesi öğrencisinin eğitim hayatına destek olduğunu belirtti.