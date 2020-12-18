TARSİM 2021 yılı yeniliklerini sigorta şirketlerine tanıttı

TARSİM Genel Müdür Yardımcısı Tufan Özel, TARSİM birim yöneticileri ve TARSİM adına sigorta sözleşmesi düzenlemeye yetkili sigorta şirketlerinin temsilcilerinin yüksek katılımla iştirak ettiği toplantı başarılı bir şekilde tamamlandı.