TARSİM: ''Elma ürününüz TARSİM güvencesinde''

TARSİM, üreticilere vakit kaybetmeden yüzde 67'ye varan Devlet prim desteğinden faydalanmaları ve elma ürünlerini sigortalatmaları çağrısında bulundu.

TARSİM'den yapılan açıklamada, Türkiye genelinde elma ürünü için poliçe tanzimlerinin lokasyonlara göre değiştiği, yetiştiriciliğin yoğun yapıldığı yerlerde, erkenci elma çeşitleri için poliçe son kabul tarihlerinin 7 Şubat ve 21 Mart arasında, erkenci elma çeşitleri haricindeki diğer çeşitlerde ise 7 Mart ve 4 Nisan arasında son bulduğu belirtilerek, üreticilere vakit kaybetmeden yüzde 67'ye varan Devlet prim desteğinden faydalanmaları ve elma ürünlerini sigortalatmaları çağrısında bulunuldu.

Üreticilerin 'elma' ürünü için son günü beklemeden, bir an önce sigorta yaptırmalarının vurgulandığı açıklamada, öncelikle Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıt olunması ya da kaydın güncellenmesi gerektiği, sonrasında ise yetkili sigorta şirketlerinin acenteleri aracılığıyla tarım sigortası poliçesinin düzenlenebileceği bildirildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bilindiği üzere, elma ürününde zirai don riskinin yaşandığı en kritik dönemler; çiçeklenme, meyve tutumu ve küçük meyve dönemidir. Bu dönemlerde mevsim normallerinin üzerinde seyreden havanın aniden 0 derecenin altına düşmesi ya da yağan kar sonrası oluşan don, elma ürünü için büyük bir risk oluşturuyor. 1 dekarlık alanda üretim miktarı 4 bin 100 kilogram, sigorta bedeli 8 bin 200 TL olan elma ürününün sigortalanması halinde 'dolu paketi' için üreticimiz tarafından ödenecek tutar sadece 391 TL. Dolu paketine ek olarak 'don' riski de poliçeye ekletilmek istenirse üreticimiz toplamda 753 TL ödüyor.

Ayrıca hasarsız geçen poliçe süresi sonunda poliçenin yenilenmesi halinde dolu paket primi üzerinden yüzde 30'a, don riski priminden yüzde 20'ye varan hasarsızlık indirimi, sigorta yaptıran üreticinin yaşının 30 ve altında olması halinde, dolu paket primi üzerinden yüzde 5 nispetinde 'Genç Çiftçi İndirimi', sigorta yaptıran üreticinin kadın olması halinde, dolu paket primi üzerinden yüzde 5 nispetinde 'Kadın Çiftçi İndirimi', Dijital Tarım Pazarı (DİTAP) sistemine kayıtlı üreticilere toplam poliçe primi üzerinden yüzde 5; aynı zamanda DİTAP üzerinden sözleşme yapmış olmaları durumunda ilave yüzde 5 olmak üzere toplamda yüzde 10 oranında, yüzde 40 ve üzerindeki engelli üreticilere yüzde 5 oranında, prim tutarının tamamının peşin ödenmesi durumunda toplam poliçe primi üzerinden yüzde 5 oranında, prim indirimi uygulanıyor.

Elma ürünü, dolu, fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, taşıt çarpması, sel-su baskını riskleri ile isteğe bağlı olarak alınan don riskinin neden olduğu miktar kaybına; meyve ağaçları dolu, fırtına, hortum, yangın, deprem, heyelan, sel ve su baskını, kar ağırlığı, taşıt çarpması risklerine, fidanlar ise bunlara ek olarak yaban domuzu riskine karşı sigortalanabiliyor.

Bu üründe teminat, dolu, don, fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, taşıt çarpması ile sel ve su baskını riskleri için pembe/beyaz tomurcuk döneminde başlıyor.

Şimdi siz de geç kalmadan elma ürününüzü, TARSİM'e üye sigorta şirketlerinin yetkili acentelerine başvurarak sigortalatın ve emeğinizi güvence altına alın."