TARSİM Fotoğraf Yarışması sonuçlandı

Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) tarafından, İstanbul Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği (İFSAK) ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) ile birlikte düzenlenen “Türkiye'de Tarım” başlıklı Fotoğraf Yarışması sonuçlandı.

Yoğun ilgi gören yarışmada; birinciliği “Kabak Çekirdeği” eseriyle Yüksel Açıkgöz, ikinciliği “Koyun” eseriyle Veysi Arcagök ve üçüncülüğü “Harman” eseriyle Ekrem Şahin aldı.

Mansiyon ödülleri ise, “Reed Worker” eseriyle Adil Emektar'ın, “Zor Hayatlar” eseriyle Fatih Semizoğlu'nun, “Balıkçı” eseriyle Gökalp Bilici'nin, “Sarıkıza Yem” eseriyle Murat Topal'ın, “Sonsuz” eseriyle Serdar Aydın'ın ve “Çeltik” eseriyle Veli Dölek'in oldu.

6.'sı gerçekleştirilen yarışma için başvurular, geçtiğimiz yıl Kasım ayında başlamış ve 25 Ocak'ta sona ermişti. Tüm sonuçlara, tarsim.gov.tr ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu'nun internet sitesi tfsf.org.tr ‘den ulaşılabiliyor.