TARSİM: "Hayvanların hasarlarını uzaktan tespit ediyoruz"

Uygulama ile Türkiye'de ilk kez bir canlı varlık üzerindeki risk inceleme ve hasar tespit işlemleri işletmeye gidilmeden, internet üzerinden (online) gerçekleştiriliyor. Koronavirüs (kovid-19) salgını nedeniyle, sundukları hizmet kapsamında hiçbir aksaklık yaşanmamasına yönelik olarak gerekli önlemleri hızlı bir şekilde aldıklarını ve yaşanılan bu zorlu süreçte, üretici ile yetiştiricilere çeşitli kolaylıklar sağladıklarını belirten TARSİM şu açıklamalarda bulundu:

"Her fırsatta dile getirdiğimiz gibi, TARSİM olarak, dünyadaki ve ülkemizdeki teknolojik gelişmeleri son derece yakından takip ediyor ve sistemimize entegre ediyoruz. Söz konusu uygulama, öncelikli olarak, Hayvan Hayat Sigortası poliçesine sahip olup, aynı zamanda veteriner hekim, veteriner tekniker ya da veteriner teknisyen çalıştıran büyük işletmelerde hayata geçirildi. TARSİM'in İstanbul'daki merkezinden, alanında uzman olan ekip ile sürdürülen işlemlerle, sigortalı hayvan ve dolayısıyla risk inceleme ile hasar yoğunluğu fazla olan işletmelerin ekspertiz işlemlerinde; zamandan tasarruf sağlanması, iş süreçlerine hız kazandırılması ve memnuniyetin arttırılması hedeflendi."