İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

TARSİM kamu spotu yayında

Doğal afetlere ve risklere karşı tarım sigortalarının önemine dikkat çekmek ve TARSİM ile ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla hazırlanan kamu spotu televizyonlarda yayınlanmaya başladı.



İklim değişikliğinin etkisiyle gün geçtikçe şiddetini ve sıklığını arttıran çeşitli doğal afetlere ve risklere karşı tarım sigortalarının önemine dikkat çekmek ve TARSİM ile ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla hazırlanan kamu spotu televizyonlarda yayınlanmaya başladı. Kamu spotunda, tarımın her alanında faaliyet gösteren üretici ve yetiştiricilerin, meydana gelebilecek doğal afetler nedeniyle emeklerinin bir anda boşa gidebileceği vurgulanarak; yüzde 67'ye varan devlet desteği ve çok uygun primlerle yaptırılacak tarım sigortası ile bu emeklerin koruma altına alınabileceği anlatılıyor. Ülkemizdeki tarımsal faaliyetlerden yansıyan birbirinden renkli karelerle ve etkileyici bir anlatımla hayat bulan kamu spotunu izlemek için TARSİM'in sosyal medya hesapları ve internet sayfası da (tarsim.gov.tr) ziyaret edilebilecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.